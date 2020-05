El día que Lionel Messi estuvo a punto de fichar por el Inter de Milán

Posteado en: Deportes, Titulares

El ex director deportivo del Inter de Milán, Marco Branca, detonó una verdadera bomba este domingo. “Quisimos a Messi para el Inter”. El ex dirigente del Neroazzurro confirmó así un rumor que se mantenía desde 2008 cuando el elenco italiano intentó con una oferta millonaria contratar al mejor futbolista del mundo, que en ese entonces tenía apenas 21 años, pero ya se había afianzado en el equipo y que poco tiempo después ganaría con Argentina la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

Por Infobae

“Él prefirió seguir en el Barça, no todo es dinero”, remarcó resaltando una vez más el amor de La Pulga por el cuadro catalán, que se preparaba para el reinado de la mano de Pep Guardiola.

“Sí, nos movimos con dirección, pero Leo no quería irse de Barcelona, estaba muy agradecido. El aspecto económico no siempre es lo primero”, destacó el directivo, ex futbolista y entrenador ganador del triplete con el Inter de Milán hace una década. “Ibra nos dijo que ya no tenía la serenidad necesaria para seguir, lo escuchamos y buscamos la solución ideal para todos. Y luego, tuvimos a Eto’o”, agregó en diálogo con TMW Radio.

Al tanto de los rumores que afirman un preacuerdo entre Inter y Barcelona para el traspaso de Lautaro Martínez, el máximo exponente actual del conjunto interista, Marco Branca reconoció que está al tanto de los comentarios a través de los periódicos, pero que desconoce cuál es la situación real, por lo cual pidió no expresarse.

Cinco años más tarde, en 2013, el ex dirigente y empresario Massimo Moratti mostró su admiración por Lionel Messi y el deseo de contar con él en el equipo de Milán: “Messi no es un sueño prohibido en absoluto. Tal vez ni siquiera lo era antes de esta desgracia. Está en la recta final de su contrato y, sin duda, sería un esfuerzo tremendo traerlo aquí”. Y en los últimos días, siguiendo en la línea de Branca, afirmó: “Es el sueño de todos, pero no se moverá de Barcelona. Sigue siendo el mejor de todos”.

Días atrás, el presidente del Getafe, Ángel Torres, también contó que pudo contratar al argentino en esos primeros años como futbolista profesional. “En el primer o segundo año de Messi lo tuvimos casi hecho para que viniera al Getafe cedido. Al final, Rijkaard no aceptó y nos quedamos con las ganas”, reveló.

En sintonía con lo expresado por el ex dirigente del Inter, Marco Branca, el periodista del diario español Mundo Deportivo, Francesc Aguilar, contó que hubo otras serias posibilidades de que Lionel Messi abandonara el Barcelona. Estas finalmente no ocurrieron y no se trataron por temas futbolísticos. “La oferta del Inter desvelada por Branca no fue la única. Leo pensó en irse cuando los problemas injustos con Hacienda y cuando Luis Enrique le dejó en el banquillo en Anoeta”, precisó el corresponsal.

Aguilar además reveló que, con estos problemas a cuestas, Messi pensó en acudir a su amigo Fàbregas para que hiciera el contacto con Mourinho para terminar en Chelsea, pero que fue el padre de Leo quien lo frenó. “En el segundo caso llegó a llamar a su amigo Cesc Fàbregas para que le pusiera en contacto con José Mourinho e irse al Chelsea con ellos. Por fortuna, el padre Jorge Messi lo frenó y la tormenta de Anoeta amainó por intervención de JM Bartomeu”.