Forbes: Rastreando a los 5 petroleros iraníes que se dirigen a Venezuela

La crisis de los buques tanque Irán-Venezuela es un punto crítico potencial que amenaza una escalada importante. Cinco petroleros cargados de gasolina navegan a través del Atlántico desde Irán a Venezuela. Usando inteligencia de código abierto, es posible rastrear el progreso de los petroleros y, si se trata de eso, ver cómo se desarrolla una confrontación internacional.

Por: H I Sutton – Forbes // Traducción libre del inglés por lapatilla.com

Parece posible que las fuerzas estadounidenses puedan intervenir para evitar la llegada. Tanto Irán como Venezuela están sujetos a sanciones económicas. La Marina de los EE. UU., La Guardia Costera y las agencias asociadas han iniciado recientemente operaciones mejoradas de lucha contra los narcóticos. Esto incluye el Caribe y trae muchos buques de guerra al alcance de los petroleros.

Sin embargo, Estados Unidos no ha expresado ninguna intención de detenerlos. A pesar de esto, el ejército venezolano parece estar en alerta máxima y está llevando a cabo un ‘ejercicio naval integral’ llamado Escudo Bolivariano 2020.

Uno de los petroleros, Fortune, ya fue recibido por la Armada venezolana y ahora se encuentra en aguas venezolanas. El buque de guerra venezolano, PO-13 Yekuana, es un buque de patrulla en alta mar armado con un cañón de 76 mm y armas ligeras. No sería rival para una fuerza de interdicción de la marina estadounidense. Un buque de guerra venezolano equipado de manera similar, BVL Naiguatá, se hundió recientemente después de embestir un crucero que intentaba apoderarse.

La ausencia de las fuerzas estadounidenses en la escena sugiere, sin embargo, que los cinco llegarán a su entrega.

Los barcos probablemente cargados con la gasolina en la refinería de estrellas del Golfo Pérsico cerca de Bandar Abbas, Irán. Luego viajaron por el Mar Rojo y el Canal de Suez hasta el Mediterráneo, y luego hacia el Atlántico.

Están obedeciendo las ‘reglas de tránsito’ básicas, que se aplican al tráfico marítimo. Esto significa que están transmitiendo su posición en AIS (Sistema Automatizado de Identificación). Por lo tanto, su posición se puede monitorear en plataformas AIS como MarineTraffic.

Los cinco petroleros son:

Con las posiciones en AIS, es posible encontrarlas en imágenes satelitales gratuitas, como las de Sentinel Hub. Esto es de baja resolución, pero sirve bien el propósito. Las imágenes comerciales pagas, como Planet Labs, también se pueden usar para una mejor resolución.

Taking Satellite imagery timing from @sentinel_hub (14:39:29 UTC) today, location data from @MarineTraffic, creating a “rough” polygon with Google Earth Pro and uploading that polygon to EO Browser you can find #Iran|ian Tanker Fortune on her way earlier today. #Venezuela pic.twitter.com/efBmzOij5w

— Aurora Intel – #StayHome (@AuroraIntel) May 23, 2020