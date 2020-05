Vista aérea desde los aviones SU-30 de la Fuerza Armada que vigiló recorrido de buques iraníes en su llegada a Venezuela (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Aviones de la Fuerza Aérea Venezolana, a cargo del régimen de Nicolás Maduro se desplegaron este lunes para dar custodia al cargamento de gasolina iraní que arribó a tierras caribeñas.

lapatilla.com

Las imágenes han sido compartidas en las redes sociales, y se evidencia a los F-16 y Su-30 que solo estaban armados con misiles aire-aire, sin misiles antibuque.

“Ha llegado el barco Fortune, el primero de cinco barcos que traen gasolina e insumos para poder hacer gasolina en Venezuela, como parte de un acuerdo integral, global, de cooperación que tenemos con la República Islámica de Irán”, anunció Nicolás Maduro al respecto.

Video from the cockpit of a Venezuelan Air Force Su-30 overflying the Iranian tanker ‘Forest’ today.

The F-16s and Su-30s were only armed with air to air missiles, no anti ship missiles#Venezuela #Iran pic.twitter.com/cqIL8WumvC

— CNW (@ConflictsW) May 25, 2020