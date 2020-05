¡Grande! El venezolano Yoelkeys se cotiza como productor en Miami

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Yoelkeys es uno de los productores más conocidos en Venezuela gracias a sus importantes trabajos. Su gran talento a la hora de crear música lo hicieron acreedor del premio Billboard Latino; así como le ha permitido codearse con artistas de talla nacional e internacional tanto dentro como fuera de Venezuela.

Su pasión por la música lo ha hecho ser director de grandes bandas como las de Chino y Nacho y Los 3. Además ha formado parte de equipos de la talla de Amigos Invisibles, Rawayana, Diveana, entre otros. Pero en 2016 descubrió una gran afinidad por la producción, junto a Bernie Anzola; formando así la dupla “Bernie Studios y Yoel”, con la que crearon exitosos temas para diferentes artistas venezolanos.

En la actualidad, Yoel Vivas –nombre de pila del también compositor-, está radicado en Miami, destacándose con su profesión. Es que, al ser un artista integral, tiene la oportunidad de explotar su talento en varias ramas. Primero lo podemos ver como tecladista de la “Cupidos band” del programa “Enamorándonos USA” de Univisión; pero también tiene un compromiso importante al estar como uno de los productores encargados del importante Master House Studios.

El trabajo de Yoelkeys habla por sí solo, es por ello que en el importante estudio no dudaron en contactarlo: “El día que me llamaron me sentí bastante feliz, algo nervioso y agradecido. Es que se trata de uno de los estudios de grabación más cotizados de Miami dentro de la industria musical, específicamente en la parte urbana. Aquí he tenido la oportunidad de asistir artistas de Universal y Sony Music que me ayudan a crecer profesionalmente”, comenta.

Con información de El Farandi

Formar parte de la familia de Master House Studios representa una gran responsabilidad para el productor. “Siento mucho compromiso con este trabajo, así como una evolución enorme. Esto me ha hecho ver qué tengo y qué podría faltarme como productor. Sin embargo, también me di cuenta que Venezuela fue una increíble escuela para mí; pero trabajar actualmente con artistas internacionales me hace enriquecer y expandir mucho más mi musicalidad. Sin duda, mi trabajo como productor musical de Master House es una de mis mejores experiencias profesionales aquí en la Ciudad de Miami”, asevera Yoelkeys.

Por si esto fuera poco, Yoel es el productor principal de Billboard Venezuela en Miami desde hace un par de años. Siendo el encargado de coordinar todo lo concerniente a la creación musical dentro de la cotizada empresa.

El productor venezolano se ha labrado una carrera impecable. Su sonido particular le ha servido para que un sinfín de artistas quieran trabajar con él. “A lo largo de mi carrera en Venezuela adquirí mucha experiencia; eso me permitió estar en Miami rodeado de grandes talentos, pero también a exigirme más como productor y llevar a otros niveles mis conocimientos musicales. Dentro de muy poco escucharán temas bajo mi producción musical que sonarán totalmente diferente a lo que hacía anteriormente”, asevera.

Es justamente esa evolución musical la que le ha permitido conocer el éxito. “He tenido una carrera bastante gratificante y exitosa. He tenido la oportunidad de trabajar con artistas nacionales e internacionales; eso me ha permitido crecer como músico y productor. He estado involucrado en proyectos en los causales como ‘Enamorándonos USA’, nunca me imaginé trabajar como músico para una cadena televisiva tan importante en los Estados Unidos y Latinoamérica; no dejo de tener una evolución constante en mi carrera”, finaliza el cotizado productor.