Kozak: La escasez y las largas colas en Venezuela no desaparecerán hasta que Maduro lo haga

El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU, Michael Kozak, consideró que la escasez y las largas colas en Venezuela no desaparecerán hasta que Nicolás Maduro lo haga.

“Más mentiras y corrupción. Esta vez, Maduro cambia el oro del pueblo venezolano por gasolina terrorista de Irán. Nadie cree en sus afirmaciones; todos saben que el combustible es para colectivos, las Faes, sus compinches y sus amos cubanos”, expresó Kozak a través de su cuenta de Twitter.

More lies & corruption. This time Maduro trades the Venezuelan people’s gold for terror gasoline from Iran.

No one believes his claims; everyone knows the fuel is for colectivos, FAES, his cronies & his Cuban masters. The shortages & long lines won't disappear until Maduro does

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) May 26, 2020