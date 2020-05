La inédita confesión de Michael Jordan para sacar a su rival del Dream Team

Posteado en: Deportes, Titulares

Los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 fueron escenario de la mejor selección de los Estados Unidos de todos los tiempos, porque en esa edición nació el Dream Team. El equipo conformado por figuras de la NBA aterrizó en España con el objetivo de conseguir el oro y lo logró arrasando a todos sus rivales (promedió 44 puntos de ventaja en cada encuentro) y demostrando por qué la liga norteamericana era -y sigue siendo- la mejor del planeta.

Por Infobae

En aquel plantel comandado por Chuck Daly se destacaban figuras como Larry Bird, Magic Johnson, Karl Malone, Charles Barkley, Scottie Pippen y Patrick Ewing, entre otras estrellas del momento. Pero sin dudas la gran figura era Michael Jordan, quien por entonces tenía 29 años y apenas ostentaba un anillo de la NBA, aunque en esa misma temporada obtendría su segundo título con los Chicago Bulls.

El gran ausente en aquel combinado fue Isiah Thomas, líder de los Bad Boys de Detroit Pistons que habían eliminado a los Bulls en tres Playoffs de manera consecutiva (88-89 y 90) y con quien Jordan mantenía una enemistad dentro de la cancha. Por ese motivo, el rumor de su ausencia estaba vinculado a una decisión de Michael, aunque él lo desmintiera.

En el documental The Last Dance, disponible en Netflix, Thomas asegura haber sido borrado de la lista, a lo que Jordan insiste en que él no tuvo nada que ver con el tema, aunque sí admite que había una rivalidad muy tensa con él. La estrella de los Bulls señala que su no convocatoria está vinculada a la mala relación que su “enemigo” tenía con casi todas las figuras del seleccionado debido al juego brusco que él y su franquicia proponían en la NBA.

Sin embargo, el podcast The Dream Team Tapes publicó en su edición del sábado un archivo de audio inédito de Jordan contando qué fue lo que sucedió: “Rod Thorn (ejecutivo encargado del Dream Team) me llamó para convocarme. Le dije ‘Rod, no jugaré si Isiah Thomas está en el equipo’. Él me lo aseguró, ‘¿Sabes qué? Chuck (Daly) no quiere a Isiah. Así que Isiah no será parte del equipo’”.

Si bien en la cinta que pertenece a un fragmento de la entrevista que el ex basquetbolista le brindó al periodista Jack McCallum en 2011, Jordan no admite haber borrado na Thomas, sí reconoce su amenaza de no participar de los Juegos Olímpicos si el jugador de los Pistons era convocado. Obviamente, su ausencia hubiera significado un escándalo mayúsculo, por lo que con esa frase estaba sentenciando el destino de Thomas.

Isiah, uno de los grandes jugadores de su época, debutó a la NBA en 1981, cuando Larry Bird y Magic Johnson comenzaron a dominar el juego. Jordan recién apareció en la escena tres años más tarde y, aunque tuvieron tres famosos duelos en Playoffs, el legendario jugador de los Pistons no lo considera su verdadero rival.

“En el ’91 tuve una cirugía que prácticamente acabó con mi carrera, nunca fui el mismo de nuevo. Pero cuando éramos jóvenes y sanos, de 1984 a 1990, los números hablan por sí mismos, no era realmente mi competencia. Mi competencia eran (Larry) Bird y Magic (Johnson). Intentando vencer a los Celtics, intentando vencer a los Lakers. Y Jordan, en ese momento, de 1984 a 1990, antes de mi cirugía, no era mi competencia”, apuntó hace algunos días en el programa Speak For Yourself de Fox Sports.

El Dream Team ganó la medalla de oro con un promedio de 44 puntos de diferencia por partido frente a sus rivales y es considerado uno de los mejores equipos deportivos de la historia.

LOS PARTIDOS DE PRIMERA RONDA

Estados Unidos 116 – 38 Angola

Estados Unidos 103 – 70 Croacia

Estados Unidos 111 – 68 Alemania

Estados Unidos 127 – 83 Brasil

Estados Unidos 122 – 81 España

CUARTOS DE FINAL

Estados Unidos 115 – 77 Puerto Rico

SEMIFINAL

Estados Unidos 127 – 76 Lituania

FINAL

Estados Unidos 117 – 85 Croacia

EL PLANTEL

4 – Christian Laettner (Universidad de Duke)

5 – David Robinson (San Antonio Spurs)

6 – Patrick Ewing (New York Knicks)

7 – Larry Bird (Boston Celtics)

8 – Scottie Pippen (Chicago Bulls)

9 – Michael Jordan (Chicago Bulls)

10 – Clyde Drexler (Portland Trail Blazers)

11 – Karl Malone (Utah Jazz)

12 – John Stockton (Utah Jazz)

13 – Chris Mullin (Golden State Warriors)

14 – Charles Barkley (Phoenix Suns)

15 – Magic Johnson (Los Ángeles Lakers)