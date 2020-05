Avión del Ejército de EEUU fue interceptado en el Mar Mediterráneo por dos Sukhoi rusos bien armados… y muy “cerquita” (FOTOS)

Un avión Boeing P-8 Poseidon del Ejército de EEUU fue interceptado en el Mar Mediterráneo, sobre las costas de Siria, por dos Sukhoi Su-35 rusos bien armados, y muy cerca, prácticamente pegados a la aeronave norteamericana. Las fotografías fueron compartidas por el monitor de conflictos en en la red social Twitter, CNW.

lapatilla.com

US Navy says 2 Russian Air Force Su-35s conducted an unsafe intercept of a US Navy P-8 over the Mediterranean Sea today.

This has to be one of the closest intercepts I’ve ever seen, both Su-35s were fully armed as well.#US #Russia pic.twitter.com/YimNtsVDSN

— CNW (@ConflictsW) May 26, 2020