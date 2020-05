EN VIDEO: Así fue como la Guardia Costera de EEUU incautó más de 53 millones de dólares en cocaína

La Guardia Costera incautó más de 3,100 libras de cocaína a mediados de mayo con un valor estimado de $ 53.5 millones de una embarcación rápida de bajo perfil en aguas internacionales del Océano Pacífico frente a América Central.

Por: Guardia Costera de EEUU– Traducción libre del inglés por lapatilla.com

Un avión de patrulla marítima detectó una posible embarcación de contrabando y desvió a la tripulación a bordo del Guardacostas Cutter James (WMSL-754) a la posición de bajo perfil de la embarcación rápida.

Una vez en escena, la tripulación de James subió al barco para encontrar a cuatro presuntos contrabandistas e inicialmente descubrió una pequeña cantidad de cocaína a bordo del barco.

Los miembros del equipo de embarque descubrieron más tarde un área del barco que había sido cerrada, donde descubrieron la mayoría de las 3,100 libras de cocaína.

El 1 de abril, el Comando Sur de los Estados Unidos comenzó a mejorar las operaciones antinarcóticos en el hemisferio occidental para interrumpir el flujo de drogas en apoyo de los objetivos de seguridad nacional presidenciales. Numerosas agencias estadounidenses de los Departamentos de Defensa, Justicia y Seguridad Nacional cooperaron en el esfuerzo por combatir el crimen organizado transnacional. La Guardia Costera, la Armada, la Aduana y la Protección de Fronteras, el FBI, la Administración de Control de Drogas y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, junto con agencias asociadas aliadas e internacionales, desempeñan un papel en las operaciones antidrogas.

La lucha contra los carteles de la droga en el Océano Pacífico oriental requiere la unidad de esfuerzo en todas las fases, desde la detección, el control y las interceptaciones, hasta el enjuiciamiento penal por parte de socios internacionales y las oficinas de los fiscales de los Estados Unidos en distritos de todo el país. La fase de aplicación de la ley de las operaciones de contrabando en el Océano Pacífico Oriental se lleva a cabo bajo la autoridad del 11º Distrito de la Guardia Costera, con sede en Alameda. Las interdicciones, incluidos los abordajes reales, son dirigidas y realizadas por miembros de la Guardia Costera de los Estados Unidos.

The U.S. Coast Guard Cutter James seized more than 3,100 pounds of cocaine in mid-May with an estimated value of $53.5 million from a low-profile go-fast vessel in international waters of the Pacific Ocean off Central America. More info here: https://t.co/k4XgeUwsLr pic.twitter.com/SlyvCf4jTg

— USCGPacificSouthwest (@USCGPacificSW) May 27, 2020