Kozak: La gasolina iraní terminará en el mercado negro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU, Michael Kozak, declaró en relación al arribó de los buque iraníes a Venezuela con combustible, luego que las refinerías del país se paralizarán.

lapatilla.com

Para Kozak, “los envíos de gasolina iraní terminarán en el mercado negro donde el gas se vende por hasta 16 dólares el galón (4 litros) para alimentar la corrupción y el abuso”.

Mientras que el “oro venezolano transferido a Iran alimentará las actividades terroristas”.

Kozak enfatiza que “el Eje Venezuela-Irán beneficia a los corruptos y abusivos, no a los venezolanos”.

Iranian gas shipments will end up on the black market where gas is sold for up to $16/gallon to fuel corruption & abuse.

Venezuelan gold transferred to #Iran will feed terrorist activities.

The #Venezuela-Iran axis benefits the corrupt & abusive, not Venezuelans.

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) May 27, 2020