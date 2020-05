Sacerdote en pleno sermón fue interrumpido por su gato de una forma inusual (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El gato Leo, mascota del sacerdote británico Robert Willis, decano de Canterbury, osó interrumpir el sermón ‘online’ que su dueño estaba transmitiendo en vivo. El intrépido felino de color negro apareció en medio de la transmisión, dio unos pasos decididos hacia la autoridad eclesiástica y desapareció debajo de su larga sotana.

Por RT

Willis, sin embargo, no se inmutó por la inesperada incursión y continuó con su sermón. Un portavoz de la catedral de Canterbury comentó a los medios locales que tienen tres gatos más y que Leo es “muy amigable y feliz (si bien no el más brillante de los cuatro)”.

Leo the cat has been getting up to mischief again! Did you spot this moment in Morning Prayer last week? #Caturday pic.twitter.com/xZXDsAQxWW

— Canterbury Cathedral (@No1Cathedral) May 23, 2020