Al menos 30 incendios y varios saqueos durante las protestas por la muerte de George Floyd (VIDEOS)

El hombre falleció asfixiado cuando un policía presionó contra su cuello una rodilla durante al menos ocho minutos, a pesar de que estaba esposado y se quejaba de que no podía respirar. Un estremecedor video de lo acontecido fue grabado por un testigo y compartido en redes sociales.

images of the aftermath of last night’s riots, taken early this morning (dm me for the link to the album). So much respect for everyone who was on the front lines of this fight, acab, & power to the people! LINK IN BIO TO DONATE TO MINNEAPOLIS FREEDOM FUND!!!! pic.twitter.com/pbNICBzqrc

— ariella ???? (@littlepigboy666) May 28, 2020