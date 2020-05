Crece indignación y protestas en EEUU por muerte de George Floyd a manos de la policía (Fotos)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La ira iba en aumento y una persona murió el jueves en Minneapolis tras una segunda noche de furiosas protestas por el asesinato el lunes de un hombre negro mientras estaba bajo custodia de la Policía.

Los manifestantes tenían planes de retomar en la noche del jueves las calles de esta ciudad del norte de Estados Unidos, para seguir protestando por la muerte de , de 46 años, la última de una larga serie de asesinatos de negros a manos de la policía.

La Casa Blanca dijo que el presidente Donald Trump estaba “muy preocupado” tras ver las “atroces y espantosas” imágenes del asesinato ocurrido el lunes y que había exigido que la investigación tuviera máxima prioridad.

“Quiere que se haga justicia”, dijo su secretaria de prensa Kayleigh McEnany.

El video de un transeúnte muestra a Floyd esposado, sin aliento, con un policía presionándole el cuello con la rodilla después de detenerlo por supuestamente usar un billete falsificado de 20 dólares.

Tras varios minutos bajo la rodilla del policía Floyd queda inmóvil y es trasladado al hospital donde declararon su muerte.

La Alta Comisaria de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó a Estados Unidos a tomar “medidas serias” tras “este último de una serie de asesinatos de afroamericanos desarmados, cometidos por policías estadounidenses”.

La policía federal (FBI) y el Departamento de Justicia dijeron estar investigando, mientras las autoridades de Minneapolis evaluaban la posibilidad de convocar a la Guardia Nacional así como a la policía del vecino St.Paul para controlar la situación.

“En los próximos días haremos un esfuerzo absoluto por restaurar la paz y la seguridad en nuestra ciudad”, dijo el alcalde Jacob Frey, quien exigió el arresto del oficial al que se señala como responsable de la muerte de Floyd.

The rioting in Minneapolis, USA was so bad that the fires from the burning buildings show up on this morning’s air quality control maps. pic.twitter.com/M8sar0biXQ

— Hostmaker (@HostmakerAu) May 29, 2020