“No detendrán lo inevitable”, alertó Kozak ante el chanchullo de Maduro con la gasolina iraní

Michael Kozak, Subsecretario Interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EEUU, quien ha considerado nuevamente que la escasez en Venezuela no desaparecerá hasta que Nicolás Maduro deje de usurpar el poder, se refirió al ingreso de gasolina iraní durante las últimas semanas a Venezuela.

El político manifestó que este tipo de negociaciones no evitará la caída del régimen chavista.

“Los petroleros iraníes que llegan a Venezuela no son más que una distracción. Estos barcos no harán nada para ayudar a los venezolanos, solo ayudarán a apuntalar el régimen. No detendrán lo inevitable: una transición democrática que restablezca la prosperidad”, dijo.

The Iranian oil tankers arriving in #Venezuela are nothing but a distraction. These ships will do nothing to help Venezuelans, they will only help prop up the regime.

They will not stop the inevitable: A democratic transition that restores prosperity. https://t.co/MRjtmMXc0k

