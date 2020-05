Pompeo reiteró que mientras siga Maduro cada día las necesidades de los venezolanos se descuidarán más

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, reiteró este jueves que mientras siga Nicolás Maduro en el poder se descuidarán cada día más las necesidades de los venezolanos.

Pompeo también mencionó desde su cuenta de Twitter, que la comunidad internacional sumó una nueva ayuda para los venezolanos que sufren el desprecio y la brutalidad del régimen. El nuevo apoyo contará de más de 600 millones de dólares en compromisos de donantes directos.

“La comunidad internacional ha vuelto a apoyar a los venezolanos que sufren el desprecio y la brutalidad de Maduro al recaudar más de 600 millones de dólares en compromisos de donantes directos. Cada día que Maduro permanece en el poder es otro día en que las necesidades del pueblo venezolano se descuidan”, escribió.

El secretario de Estado mencionó que el nuevo aporte de EEUU para los venezolanos serán de 200 millones de dólares adicionales en asistencia humanitaria y desarrollo, para salvar vidas y lograr la transición democrática en Venezuela.

“Estados Unidos se enorgullece de unirse a los países donantes para responder a una de las peores crisis provocadas por el hombre en el mundo con un adicional de $ 200 millones en asistencia humanitaria y de desarrollo. Juntos podemos salvar vidas y lograr la transición democrática que los venezolanos necesitamos desesperadamente”, resaltó.

