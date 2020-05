¿Practicando para qué? El VIDEO de un caza Sukhoi Su-30Mk2 del régimen lanzando un misil antibuque Kh-31

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un cazamborbardero Sukhoi Su-30Mk2 perteneciente a la Aviación Militar del régimen en medio de una práctica para los ejercicios militares anunciados por Maduro de la fase Caribe I del ejercicio Escudo Bolivariano 2020, realizó el lanzamiento de un misil antibuque kh-31.

De acuerdo a lo publicado por Infodefensa, el impacto fue contra un blanco de superficie (barco de carga) a 170 kilómetros de distancia.

“Ejercicio Integral Conjunto Armada – Aviación detalles del lanzamiento a un Blanco de Superficie el cual fue localizado por Sukhoi 30MK2 con el radar N-001VEP a 170 Km efectuando disparo exitoso del misil KH 31 (Antibuque) a 31 MN, ocasionando el posterior hundimiento del buque”, informó la armada.

El mencionado portal resaltó que el señalamiento del barco blanco naval fue a cargo del patrullero oceánico AB Guaiquerí (PO-11) y del buque Guaicamacuto (GC-21).

Venezuelan Air Force Su-30 training with KH-31 anti ship missiles. All footage is new except the footage of the missile firing, which is from last year #Venezuela pic.twitter.com/9jZ8hrI741

— CNW (@ConflictsW) May 24, 2020