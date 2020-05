Consejo de Seguridad Nacional de EEUU afirmó que salir de Maduro es clave para la paz regional

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSC por su siglas en inglés) enfatizó que el fin del régimen chavista de Nicolás Maduro es clave para la paz de la región, luego que presentaran cargos por narcotráfico en el Departamento de Justicia contra Adel El Zabayar, alto funcionario del chavismo.

lapatilla.com

“Los cargos exponen los esfuerzos del régimen narcoterrorista de Maduro para reclutar agentes de Hezbolá y Hamas para respaldar los ataques del régimen contra los intereses de Estados Unidos”, expresó el Consejo de Seguridad en Twitter.

“El fin del régimen ilegítimo es clave para la paz y la seguridad en nuestro hemisferio, sentenció.

