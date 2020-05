Explotó el prototipo de la nave espacial de SpaceX durante una prueba (Videos)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El prototipo de nave espacial para vuelos interplanetarios Starship SN4, desarrollado por la compañía estadounidense SpaceX, de Elon Musk, explotó durante una prueba de motor realizada este viernes en Boca Chica (Texas, EE.UU.).

Por RT

La compañía estaba realizando una prueba de fuego estático en su nuevo motor Raptor para el cuarto cohete de este tipo. Una transmisión en vivo del evento, realizada por la NASA, mostró que el ensayo pareció exitoso en un inicio, pero después comenzó a salir un humo blanco, por varios segundos, y la nave espacial estalló en pedazos, formando una gigantesca bola de fuego.

Mary (@BocaChicaGal) is OK. (She’s a long way away, well away from even the roadblocks).

There is obvious damage to the mount and the flare stack (thankfully the methane venting is blowing away). Hopper looks OK.

Yes, pad needs repairing, but they have SN5 almost ready! pic.twitter.com/IYTBLdpaSF

— Chris B – NSF (@NASASpaceflight) May 29, 2020