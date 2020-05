Gabriela Vergara sube esta foto con Winston Vallenilla por el cierre de RCTV: “La dignidad es una virtud que no todos poseen”

View this post on Instagram

Esa soy yo. La hippie del sombrer beige. Esta es la única foto que encontré de esta herida que no cicatriza desde hace 13 años hoy. No tome fotos. Creo que ninguno quería tener algún recuerdo de ese momento. Había una mezcla de susto, dolor y fe de un milagro ( pues no puede llamarse de otra forma a la esperanza de que gente sin cerebro, corazón, valor ni tradición, entrara en razón ) yo vivía ya fuera del país y estaba de paso. Nunca imaginé llegar para presenciar como se asesinaba la Libertad de expresión en Venezuela y autoritariamente se dejaban miles de familias sin trabajo. El cuento es largo y sabido por los míos. Ojalá que quienes no lo saben se enteren pues varios están en peligro de vivir lo mismo. Viendo esa imagen solo puedo concluir 1- Nunca sabemos cuando pueden cambiar las cosas. Ya cambio una vez y espero con el ❤️ que vuelva a ocurrir pronto. 2- Los recuerdos creados por la convivencia en paz, respeto y amor no se borran nunca a pesar de los problemas. 3- Fui afortunada de trabajar en un ambiente familiar y llegue a pensar que todos los lugares de trabajo serían así. No lo son. 4- Dicen que la gente cambia… yo creo que muestran su verdadera cara. Todos tienen su precio, unos más baratos que otros. Todos aprovechan las oportunidades… algunos sin importar a cuantos dañan y por último, la dignidad es una virtud que no todos poseen y su ausencia hace posible que quien esta cerca del piso crea que vivir se rodillas es subir de nivel #RCTV