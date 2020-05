Llegó a Maiquetía avión con 12 toneladas de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas (Fotos)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Miles de tabletas purificadoras de agua y de apoyo nutricional llegaron el viernes a Venezuela como parte de un cargamento de 12 toneladas de ayuda humanitaria de Naciones Unidas, aunque un contingente de médicos que debía aterrizar en el mismo vuelo no arribó al país.

Con los suministros, que serán distribuidos en los centros de salud y en las comunidades más vulnerables, Naciones Unidas ha traído al país OPEP más de 100 toneladas de asistencia desde el inicio de la pandemia de COVID-19, de acuerdo a un comunicado de la organización.

El embajador alemán en Caracas, cuyo país participó en la logística del envío, lamentó que no se produjera el arribo de doctores y funcionarios de la ONG Médicos Sin Fronteras.

