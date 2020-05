¡Muy fuerte! Video muestra que afroamericano asesinado no se resistió al arresto; policía mintió

Click to email this to a friend (Opens in new window)

La muerte de George Floyd, un hombre afroamericano, a manos de la policía de Minneapolis, tomó un nuevo rumbo este jueves, luego de que se revelaran varios vídeos que renovó nuevamente la indignación de los usuarios en redes sociales.

Aunque la policía de Minneapolis confirmó que cuatro oficiales fueron despedidos por su responsabilidad, han salido a la luz nuevos videos de la cámara de seguridad del restaurante que presuntamente denunció a un cliente que intentó pagar con un billete de 20 dólares falsos.

George Floyd no se resistió al arresto

En las imágenes se puede apreciar el momento en los agentes bajan al hombre de 46 años de su auto y proceden de forma agresiva sin que este pudiera hacer nada.

Floyd, un exguardia de seguridad, no se resistió en ningún momento al arresto, lo que causó mayor indignación entre la comunidad, ya que en primera instancia el departamento de policía justificó el uso de la fuerza de Chauvin por dicho motivo.

Esta noticia ha generado nuevamente grandes protestas que prometen extenderse a lo largo y ancho del país.

Video shows what appears to be the start of the confrontation between #GeorgeFloyd and #Minneapolis #police officers. A restaurant’s security footage shows cops taking him into custody, but the restaurant owner says it does not show Floyd resisting #Arrest pic.twitter.com/LjIerm6BaX

