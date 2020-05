Pompeo le advirtió al régimen de Maduro que debe parar las agresiones contra la AN

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, reiteró este viernes que su país reafirma su compromiso con la Asamblea Nacional legítima de Venezuela, encabezada por el presidente (E) Juan Guaidó, y sus 100 diputados.

lapatilla.com

“Hacemos un llamado al antiguo régimen de Maduro para que cese las agresiones y hostilidades contra este cuerpo y sus miembros”, alertó Pompeo a través de su cuenta de Twitter.

The U.S. reaffirms our commitment to Venezuela’s legitimate National Assembly and the 100 deputies across all party lines under interim President Guaido’s leadership. We call upon the former Maduro regime to cease aggressions and hostilities against this body and its members.

