Robert Alvarado: A 13 años del cierre de @rctv

Posteado en: Opinión

“La libertad de opinión y expresión, que es sagrada, sólo puede existir en el contexto y el caldo de cultivo del decoro, la buena educación, el buen gusto y el respeto a la dignidad de las personas” Fernando Sánchez Dragó

Escribir me lleva a frase del escritor George Orwell, autor de la novela política de ficción distópica que dice: “La historia la escriben los vencedores.” A los que ganan, la verdadera batalla de la vida, con sus luchas con sus logros y con sus derrotas. Eso muchos pensaron y reflexionamos de un tema muy doloroso como fue el cierre del (https://www.youtube.com/watch?v=1UvtKZ4lHJw&feature=emb_title) primer canal privado de Venezuela Radio Caracas Televisión (RCTV).

Un día de los inocentes cambio la historia de ese canal, por la cual en esa fecha 28 de diciembre en una Venezuela, se acostumbra a gastarse bromas que tienen como fin engañar a las personas y hacerles ver que han caído en ellas por inocentes. Es por ello que durante este día es frecuente ver a medios de comunicación publicar o decir noticias falsas o exageradas, o llamar a amigos para contarles algún suceso inexistente u otras mentiras, para, pasado un buen rato, decirles la verdad con la frase: “Caíste por inocente”, pero la realidad es otra, el 28 de diciembre de 2006, el comandante Chávez informó que no renovaría la concesión de Rctv, la cual terminaría el día 27 de mayo de 2007. El mandatario de aquel entonces sostuvo que la negativa a la renovación se debió a la posición tomada por Rctv durante el golpe de Estado de 2002, es decir un pase de factura. Para los más pensantes, ese canal le dio la oportunidad a Chávez para que se promocionara como candidato presidencial del año 1998 (https://www.youtube.com/watch?v=U8uxmOEwZcw) y el mismo CAP quince día antes las elecciones dijo (https://www.youtube.com/watch?v=uGIubttz8tY) lo venía si llegada del comandante Chávez al poder y eso lo salió en Rctv

Manifestaciones de calle se hicieron sonar por la libertad de expresión cuando lo mismo venezolanos decían no al cierre de Rctv, recuerdo de esos días un forista me comento sus momento que vio el cierre de ese canal de televisión: Como joven venezolano que apenas en mis 10 años me crie con Rctv porque era lo mejor de lo mejor y donde quise llegar a formar parte un día pero me arrebataron el sueño hoy con 23 años. Sigo llorando la perdida de lo Mejor, Me duele y aun con la inocencia de hace 13 años que le pregunte a mi madre llorando a las 12am si volvería Rctv y ella me dijo que no perdiéramos la fe que pronto estaría de vuelta y me quede despierto solo viendo la tv en negro por casi 1 hora y no volvió, pero sé que volverá algún día…. Un amigo es para Siempre… lo más triste de todo de esta historia triste es que el robo se volvió ley dejaron a Rctv sin señal abierta, también le confiscaron los equipos de transmisión, por medio de una decisión del TSJ que actualmente están en manos del Gobierno Nacional y son utilizados por algunos conocen Tves.

Cuando más recuerdo más me inspiro a escribir en esos momentos de dolor Franklin Virguez se arrodilló frente a las cámaras de la televisora Globovisión, para pedirle al presidente de aquel entonces pidiéndole clemencia para que no cerrara el canal, pero eso no le importó y el día 27 de mayo del 2007 en horas de la medianoche cerró a Radio Caracas Televisión, pero otros se arrodillan y vende su dignidad como Winston Vallenilla e hizo unos discursos en defensa de la libertad de expresión por Rctv (http://goo.gl/8cv5fr) después al pasar el tiempo se arrodillo a los herederos del poder para ser presidente de Tvs.

El cierre ilegal de Rctv se puede decir se inició de la censura, cercenando con esto un medio de comunicación nacional que mantenía a las familia no solo entretenidas, si no informadas. Durante esos 13 años del cierre de Rctv han cerrados otros medios más de 300 emisoras de radio en diferentes estados del país, entre esas radios fue visceral como arremetieron contra todo el Circuito Nacional Belfort (CNB). Creyendo que había acabado su talón de Aquiles.

Rctv un canal que fue fundado el 15 de noviembre de 1953 por el empresario y explorador William Phelps Tucker. Ese medio televisivo lucho contra todos los gobiernos de turno. Le dijo en sus propias caras sus errores y algunos de esos gobernantes les respondían en forma altanera y grotesca caso que me lleva a la memoria entre Jaime Lusinchi y Marcel Granier (https://www.youtube.com/watch?v=8m5RtW_ov_Y) por eso la gente veía ese canal equilibrado que lucho por seguir al aire a través de servicios de televisión por suscripción (cable y satelital) y se levantó su sintonía televisiva en que todos los venezolanos se unieron a verlo y ese mismo gobierno con una Asamblea Nacional arrodilla en ese momento crea una ley para controlar las cableras y así el día 23 de enero del 2010, el director de Conatel y Ministro del Poder Popular para las Obras Públicas y de Vivienda, para aquel entonces Diosdado Cabello, exhortó públicamente a las empresas proveedoras de servicios de televisión por suscripción (cable y satelital) a sacar inmediatamente de sus grillas de programación a los canales que, a su juicio, estarían incumpliendo la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Un hecho que logro que todos los medios en Venezuela, se arrodillaran al régimen para no le pasaran lo mismo con el canal de Quinta Crespo.

Algún día vuelve Rctv este canal como lo narran en un programa especial de Nelson Bustamante (https://www.youtube.com/watch?v=V3ce6M9qgOw&t=286s) conmemorar los 10 años del cierre de Rctv. Allí cuentan todos los ex trabajadores que hicieron vida en ese canal y muchos de ellos están en el exterior trabajando en diferentes medios de comunicación, pero solo digo que algún día volverán con mucha alegría y con mucho entusiasmo. Eso lo veremos ver muchos venezolanos y resto del mundo con el regreso de Rctv…

Nota: Les informo a mis lectores que fui notificado por Comisión Interamericana de Derechos Humanos vía correo electrónico un caso que denuncie en conjunto con el Dr. Carlos Ramírez López (http://oas.org/es/cidh/decisiones/2019/VEAD1656-09ES.pdf). Según el Informe No 191/19 con petición 1656-19 y se demostró que si hubo violación derechos humanos al periodista José Rafael Ramírez por parte del gobierno venezolano. Solo digo Dios bendiga esta decisión del CIDH

Cualquier información o sugerencia por [email protected] [email protected] [email protected] o bien por mí teléfono 0414-071-6704 y además pueden leer esta columna en mí página Web: https://robertveraz4.webnode.es/ y sigan mis comentarios y opiniones por @robertveraz en twitter e Instagram. Pueden ver mis videos en YouTube: Tips de @robertveraz. ¡Hasta la próxima semana, Dios bendiga a Venezuela!