Simonovis condenó que el Sebin izara la bandera de Irán en El Helicoide (FOTO)

El Comisionado Presidencial en materia de Seguridad Nacional, Iván Simonovis, condenó que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) izara la bandera de Irán en su sede en El Helicoide, Caracas.

lapatilla.com

“El régimen de Maduro ha izado la bandera iraní en Helicoide, la cárcel donde cientos de prisioneros políticos son torturados todos los días. Nuestra soberanía está completamente comprometida por estos matones”, aseguró Simonovis en Twitter.

“Alertamos a la comunidad internacional sobre esta cooperación criminal entre dos terroristas patrocinados declarados: Irán y Venezuela”, enfatizó el funcionario de la Presidencia Encargada de Juan Guaidó.

“Esta asociación amenaza la paz, la estabilidad y la seguridad de la región”, sentenció Simonovis.

We alert the international community about this criminal cooperation between two stated sponsored terrorism: Iran and Venezuela. This partnership threats the peace, stability and security of the region.

— Iván Simonovis (@Simonovis) May 30, 2020