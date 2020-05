Una bomba molotov fue lanzada en un auto con policías en Nueva York durante protesta (Fotos)

Una mujer lanzó una bomba molotov al interior de un vehículo de la policía ocupado por cuatro agentes en Nueva York, durante una manifestación en protesta por la muerte de George Floyd, un estadounidense negro muerto a manos de uniformados, dijo el sábado a AFP la policía neoyorquina.

La mujer, de 27 años, lanzó el cóctel molotov contra el vidrio trasero de la van, que se quebró con el golpe, indicó una portavoz, pero los cuatro policías tuvieron tiempo de salir del vehículo sin sufrir daños.

Los policías detuvieron de inmediato a la mujer, procedente del norte del estado de Nueva York, acusándola de “intento de asesinato de oficial de policía”. También arrestaron a su hermana, que intentaba interponerse.

“Es un milagro que ningún oficial haya muerto” durante las manifestaciones que tuvieron lugar el viernes en Nueva York, comentó el jefe de policía Dermot Shea durante una rueda de prensa realizada el sábado.

A woman from upstate New York who allegedly threw a Molotov cocktail at an occupied police cruiser during protests and were arrested Friday 3,000 people took to the streets of NY Brooklyn on Friday night. Around 200 were arrested in the Big Apple. pic.twitter.com/mVg5QK22Sp

— Lilian Chan (@bestgug) May 30, 2020