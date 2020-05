Daniel Morán García: Falcon 9, el poder de la ingeniería y el imperio de la libertad

Posteado en: Opinión

Tengo mucho tiempo que no escribo algo en particular, pero viendo hoy todo el lanzamiento del Falcon 9, me fue imposible que no me conmoviera y tocara una fibra particular en mí.

Hoy 30/05/20 creo que vimos uno de esos acontecimientos que al pasar los años, la historia revisará como cruciales y desencadenadores de muchas cosas positivas. Hoy vimos uno de los mayores triunfos que la libertad, el trabajo, el poder de la ingeniería y el poder del individuo hayan conquistado en la historia de la humanidad. Con la misión del falcon 9 vimos la realización del sueño de Elon Musk de crear la primera empresa privada capaz de llevar a la humanidad al espacio y vimos cómo Estados Unidos reactiva su destino manifiesto y se lanza a la conquista de las estrellas nuevamente.

La historia de Elon Musk es una historia inspiradora. Elon llegó a los EEUU siendo un inmigrante sudafricano con una visa de estadía temporal, sin contactos, sin amigos, con todo en contra a mediados de los 90. Se montó en la primera ola del internet creando PayPal entre otras empresas y a principios de los 2000 ya tenía una pequeña fortuna. Muchas personas lo hubiesen dejado hasta ahí, pero el hombre quería cumplir su sueño de niño de llegar al espacio, a Marte y más allá. Fundó varias empresas de tecnología entre ellas Tesla y la particular SpaceX que luego de múltiples pruebas fallidas, dinero perdido, préstamos para poder pagar la nómina, y un largo viaje por el “desierto”. Al final el primer cohete Falcon pudo lograr su prueba de vuelo exitosa. Luego vendría el primer contrato con NASA y ya el resto sería historia.

Es un relato reconfortante, que recomiendo revisar, que nos demuestra que cualquier hombre libre es capaz de conquistar a través de su ingenio, disciplina, talentos y valores. Es una historia que nuevamente nos hace valorar a EEUU, país al que siempre los mediocres y tiranos odiarán y buscarán la mínima para poder disminuir, un país que coloca en su himno “The land of the free and the home of the brave” donde el ciudadano tiene el derecho y la libertad de defenderse a sí mismo y sus propiedades con todos los medios posibles que el derecho natural otorga, un país que posiblemente en parte del siglo XIX y parte del siglo XX fue la tierra más libre que haya conocido la humanidad. La potencia que es EEUU hoy día fue gracias a eso.

Al final el vuelo del Falcon 9 es un gran respiro, gracias a Dios mis padres me han enseñado a ser un hombre libre y los hombres libres no se acomplejan con el éxito de otros hombres libres, ni con el progreso de la humanidad, ni de las naciones libres. Lo celebran, aprenden las historias de éxito, reflexionan y siguen su camino hacia sus metas. Me encanta que una persona que pudo haber sido tu compañero de ingeniería sea hoy CEO de SpaceX y que exista una nación en este planeta en donde sus ciudadanos son tan libres que si quieren… pueden lanzarse a la conquista del espacio.

Es inevitable que la misión del falcon9 no te inspire a tener más disciplina, a ser mejor persona, más constante con tus metas, a ser más cazador y más guerrero, a luchar un poco más por tus sueños. Hoy sería bueno reflexionar, te invito a que veas el cielo esta noche… La última frontera está cada vez más cerca, más allá del cielo hay todo un universo que espera por la humanidad.

Al final del día todos los amantes del progreso, la innovación, la libertad y las cosas buenas en el mundo nos hemos anotado hoy una victoria con el vuelo del Falcon 9. Felicidades! Disfruten y feliz domingo.

Daniel Morán García es ingeniero mecánico USB 2015