En medio del caos: Revelaron que George Floyd era actor porno

Gran parte de ciudadanos del mundo se han mostrado conmovidos, luego de que se dieron a conocer el fallecimiento de George Floyd, el hombre afroamericano que perdió la vida en manos de un policía en Estados Unidos.

Gran cantidad de personas se han sumado a la lucha en defensa de los Derechos Humanos; a través de manifestaciones, mensajes en redes sociales y hasta disturbios se han llevado a cabo.

Y, justo cuando ese descontento está a flor de piel, el empresario y activista estadounidense, Michael Coudrey usó su cuenta de Twitter para publicar información relacionada con el fallecido.

Esto no excusa ninguna acción inapropiada por parte de la policía y no justifica su muerte. Simplemente estoy proporcionando información adicional para la transparencia. “Entra nueva información sobre George Floyd. Fue actor de pornografía. Él pasó tiempo en prisión por robo a mano armada. No murió por asfixia, la causa de la muerte fue probablemente insuficiencia cardíaca”, escribió.

A este mensaje también le agregó; “esto no excusa ninguna acción inapropiada por parte de la policía y no justifica su muerte. Simplemente estoy proporcionando información adicional para la transparencia”.

New information coming in on George Floyd.

-He was a pornography actor

-He spend time in prison for armed robbery

-He did not die from asphyxiation, the cause of death was likely heart failure pic.twitter.com/DRyYlI4Mi9

— Michael James Coudrey (@MichaelCoudrey) May 31, 2020