Pareja intentó defender su negocio en EEUU pero fueron apaleados por saqueadores (VIDEO)

Las justificadas protestas por la muerte de George Floyd han desencadenado posteriormente una ola de violencia y saqueo en Estados Unidos, pese al encarcelamiento del oficial de policía que desató el repudio general.

lapatilla.com

“Este esposo y esposa intentaron evitar que los saqueadores destruyeran su pequeño negocio”, comentó el comunicador Caleb Hull en Twitter.

“En lugar de detenerse, los matones atacaron a la mujer y la golpearon hasta la médula a plena luz del día”, repudió Hull.

Los saqueadores usaron incluso una gran vara de madera para golpear a la mujer.

Este es otro lamentable episodio de la violencia que ha sido condenada por el Gobierno de Donald Trump.

This husband and wife tried to stop looters from destroying their small business. Instead of stopping, the thugs targeted the woman and beat her to a pulp in broad daylight. pic.twitter.com/1w9DChnadI

— Caleb Hull (@CalebJHull) May 31, 2020