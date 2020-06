¡Víctima del hackeo! Este actor porno contó que perdió su cuenta de Twitter 

View this post on Instagram

Yo Viktor Rom siempre estaré agradecido con mis seguidores, por su apoyo de manera directa e indirecta. A ustedes le agradezco parte de mi carrera y por eso los respeto. Tengo días viviendo una pesadilla. Mi cuenta de Twitter fue hackeada y se me ha hecho imposible recuperarla. No solo eso, han creado una cuenta alterna con mi nombre donde le han estado escribiendo a seguidores,empresarios y colegas que han confiado en mi desde el momento que entre a la industria de entretenimiento para adultos. Por los momento la única red social que manejo es está, mi cuenta de Instagram y onlyfans ya que tampoco tengo facebook.Les estará anunciando en los próximos día si logro recuperar mi cuenta. I am Viktor Rom will always be grateful to my followers, for their support directly and indirectly. I thank you for part of my career and for that I respect you. I have days living a nightmare. My Twitter account was hacked and it was impossible for me to recover it. Not only that, they have created an alternate account with my name where they have been writing to followers, entrepreneurs and colleagues who have trusted me from the moment I entered the adult entertainment industry. At the moment the only social network that I manage is, my Instagram account and onlyfans since I do not have Facebook either. It will be announcing them in the next days if I manage to recover my account. Sincerely, Viktor Rom Atentamente Viktor Rom