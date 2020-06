Autopsia independiente reveló que George Floyd murió por asfixia, según ABC News

Click to email this to a friend (Opens in new window)

La familia del afroamericano George Floyd, encargó una autopsia independiente la cual demostró que el hombre murió por asfixia.

lapatilla.com

ABC News, mediante la plataforma Twitter indicó “Una autopsia independiente ordenada por la familia de George Floyd encuentra que fue asesinado por “homicidio causado por asfixia debido a la compresión del cuello y la espalda que condujo a una falta de flujo sanguíneo al cerebro”, según los primeros hallazgos del examen”.

En el mismo hilo reportaron “Los examinadores independientes descubrieron que el peso en la espalda, las esposas y el posicionamiento eran factores contribuyentes porque perjudicaban la capacidad de funcionamiento del diafragma de Floyd, según el informe”.

