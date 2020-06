EEUU ofrece recompensa por información de Superintendente de Criptoactivos de Venezuela

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció el lunes una recompensa de cinco millones de dólares por información que lleve al arresto del Superintendente de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP) de Venezuela, Joselit Ramírez.

Por Alejandra Arredondo / voanoticias.com

EE.UU. acusa a Camacho de participar en “crimen organizado transnacional” y lavar dinero “obtenido ilícitamente”, según un comunicado del Departamento de Estado. El funcionario del gobierno en disputa de Venezuela fue imputado por el Distrito Sur de Nueva York el mismo día que se revelaron los cargos contra Nicolás Maduro.

La fiscalía estadounidenses alega que Camacho cometió una serie de crímenes en un intento de evadir las sanciones que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) había impuesto a Maduro y otros funcionarios de su gobierno.

Junto con el actual ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, Camacho “trabajó con entidades estadounidenses para proveer vuelos privados en beneficio de la campaña presidencial de Maduro del 2018”, violando las sanciones, de acuerdo con el Departamento de Justicia.

“Los venezolanos merecen un gobierno que ellos hayan elegido libremente y cuyos funcionarios no conspiren (…) para participar en crímenes de robo contra el pueblo venezolano”, dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo, en un comunicado.

A finales de marzo, EE.UU. también ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por la captura de Maduro y de 10 millones por otros funcionarios del gobierno en disputa, incluyendo a Diosdado Cabello , jefe de la Asamblea Nacional Constituyente, El Aissami y el exgeneral, Clíver Alcalá.

Today the U.S. announced a reward for information to bring another Maduro regime official responsible for international transnational organized crime to justice. We will continue working with @TheJusticeDept to protect U.S. citizens and help Venezuelans restore their democracy.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 1, 2020