Pompeo anunció que EEUU ofreció recompensa para apresar a otro funcionario del régimen de Maduro

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, informó este lunes 1 de junio que su país ofreció una recompensa por información que lleve a la justicia a otro funcionario del régimen de Nicolás Maduro, responsable del crimen organizado transnacional internacional.

lapatilla.com

“Seguiremos trabajando para proteger a estadounidenses y ayudar a venezolanos”, reiteró Pompeo a través de su cuenta de Twitter.

Today the U.S. announced a reward for information to bring another Maduro regime official responsible for international transnational organized crime to justice. We will continue working with @TheJusticeDept to protect U.S. citizens and help Venezuelans restore their democracy.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 1, 2020