Toda la verdad sobre la aparición de Chris Evans y Will Smith en la lista negra del pederasta Epstein (+Pruebas)

Este domingo 31 de mayo, las redes sociales estallaron con la revelación de una extensa lista de personalidades políticas y del entretenimiento mundial, todas involucradas en una red de tráfico sexual de menores a cargo de Jeffret Epstein, el ex magnate de Wall Street que hace unos años “se suicidó” en su celda de máxima seguridad.

En la lista, muchos nombres de reconocidos actores y cantantes salieron a la luz pública, entre ellos los actores Will Smith y Chris Evans. Sin embargo, todo se trató de un rumor que circula en las redes sociales, pues si existe una lista negra, pero no aparecen estos dos nombres.

Con información de El Farandi

Anonymous decidió prenderle fuego al Internet publicando una supuesta lista de contactos obtenida del teléfono del criminal y pederasta Epstein.

Epstein murió en condiciones sospechosas en prisión antes de que pudiera ser juzgado por presuntamente orquestar una red de pedofilia, prostitución y trata de personas que tenía entre sus clientes a varios políticos y famosos de Hollywood y el mundo.

En redes circuló la versión de que Will Smith estaba en esa lista. Cosa que hemos revisado y es totalmente falsa. Aquí tienen la lista completa publicada por Anonymous para que lo chequen con sus propios ojos.

Ahora, sobre Chris Evans la cosa es un poco más complicada: su nombre está, pero aparentemente no se trata del actor de Hollywood que diera vida a Capitán America en las películas de Marvel. Sino un tal Chris Evans de Reino Unido, al parecer también famoso: dj y presentador.

Aquí su foto

Okay so before people point their tweeting guns at Chris Evans, the Chris Evans in #Epstein list is not the American actor. It's this UK DJ and presenter. pic.twitter.com/fSQKhLuwzs

— ?Fabulous!? (@MsAartByHeart) May 31, 2020