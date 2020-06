Advierten sobre un nuevo esquema de robo de cuentas de WhatsApp: ¿De qué se trata y cómo protegerse?

El portal WABetaInfo advirtió a los usuarios de Whatsapp sobre un nuevo esquema a través del cual los piratas informáticos pueden obtener acceso a sus cuentas.

Por RT

El esquema está relacionado con el código de verificación de 6 dígitos que el usuario recibe a través de un SMS cuando cambia su dispositivo o reinstala la aplicación.

En particular, los ‘hackers’ envían a los usuarios un mensaje supuestamente desde el equipo de soporte técnico de WhatsApp pidiendo este código de verificación tras afirmar que “alguien recientemente se ha registrado una cuenta de WhatsApp con su número” y que no pueden determinar si “el inicio de sesión es legítimo”.

“WhatsApp no le envía mensajes en WhatsApp, y si lo hacen (para anuncios globales, pero es muy raro), un indicador verde verificado es visible. WhatsApp nunca le pide sus datos o códigos de verificación”, explica WABetaInfo.

This is #FAKE . WhatsApp doesn't message you on WhatsApp, and if they do (for global announcements, but it's soooo rare), a green verified indicator is visible. WhatsApp never asks your data or verification codes. @WhatsApp should ban this account. ? https://t.co/nnOehPL8Ca

Además, el portal muestra un ejemplo de un chat oficial de WhatsApp y recuerda que en ese caso no hay una barra de chat, por lo que no se puede responder a los mensajes oficiales del servicio.

“Otros contactos que dicen ser WhatsApp son falsos. ¡Tengan cuidado!”, alerta WABetaInfo.

This is an example of an official WhatsApp chat.

There is the green check mark and there isn't a chat bar, so you cannot reply to messages.

Other contacts that claim to be WhatsApp are fake. Be careful! https://t.co/l23M2cMOo9 pic.twitter.com/RsgYAT7dtN

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 27, 2020