Canciller de Canadá le exigió al régimen de Maduro parar ataques contra la AN

François-Philippe Champagne, ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, reafirmó este martes 2 de junio el compromiso de su país con Venezuela y la Asamblea Nacional elegida democráticamente.

lapatilla.com

“Hacemos un llamado al régimen de Maduro para que cese los ataques contra Asamblea Nacional y sus miembros”, expresó el canciller a través de su cuenta de Twitter.

I reaffirm Canada’s commitment to #Venezuela’s democratically elected National Assembly and condemn any attacks against its members. We call upon the Maduro regime to cease attacks against @AsambleaVE and its members.@jguaido pic.twitter.com/Dcnlb7jhLk

— François-Philippe Champagne (FPC) ?? (@FP_Champagne) June 2, 2020