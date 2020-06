Gaby Espino no se quedó callada: “Los venezolanos tampoco pueden respirar por las rodillas de una dictadura en sus cuellos”

View this post on Instagram

Como ser humano y como madre no puedo ver lo que esta pasando en el país que mis hijos y yo llamamos casa y quedarme callada sin hacer nada, y como Venezolana menos todavía! Si eres Venezolano viviendo en este país, porfavor no olvidemos las veces que personas de otras razas y color nos acompañaron en la lucha por nuestra libertad, no olvidemos el dolor que vivimos al no sentirnos seguros en nuestro propio país; no olvidemos los millones de hermanos venezolanos que tampoco pueden respirar por la rodilla de una dictadura en sus cuellos. No olvidemos quienes somos ahora más que nunca. A cada madre, padre, Venezolano, latino, ser humano que lea esto, Porfavor 🙏🏽 no se callen en estos momentos. El racismo es el enemigo de todos y prometo no permitirlo en mi hogar ni dentro de mi círculo de amistades y familiares. Me uno hoy, mañana y siempre a la lucha por la igualdad y contra el racismo!