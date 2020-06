Joe Biden: Qué se sabe hasta ahora de la acusación de abusos sexuales en contra del candidato antiTrump

Joe Biden saltó a la polémica el pasado mes de mayo luego que varias mujeres le acusaron de presuntamente cometer actos de abuso sexual hace algunos años.

Entre las ciudadanas estadounidenses involucradas en estas denuncias se encuentra Tara Reade, una mujer que trabajó hace casi 30 años con el candidato presidencial del Partido Demócrata y le señaló por cometer este delito sobre ella en los pasillos del Congreso.

“Lo digo inequívocamente, nunca, nunca sucedió“, dijo Biden en una entrevista en “Morning Joe” de la cadena MSNBC.

A pesar de esto, la mujer refirió que en 1993, después de que ella le entregara su bolso del gimnasio, su antiguo jefe la empujó contra una pared y metió sus manos bajo su falda y camisa.

“Fue como si todo se hubiera roto en ese momento”, dijo Reade a Halper en la entrevista, publicada en mayo.

Los demócratas han intentado sopesar la imagen del político desde distintos puntos, sin embargo, tras varios escándalos en las redes sociales una cuenta identificada como esta mujer ha vuelto a atacar y recuerda lo sucedido.

“Aquí está el enlace a la entrevista de Megyn Kelly sobre mí. Si quieres saber quien soy? Entonces escúchame. Soy un sobreviviente que ha tratado de presentarse. Hablo sobre lo que sucedió en 1993 mientras trabajaba para Joe Biden y lo que me hizo”, suplicó.

Here is the link to the Megyn Kelly interview of me. If you want to know who I am?

Then listen to me.

I am a survivor that has tried to come forward.

I talk about what happened in 1993 while working for Joe Biden and what he did to me. https://t.co/RunVH9YPPP

— taratweets ( Alexandra Tara Reade) (@ReadeAlexandra) June 1, 2020