¡Ay papá! Abogado de Kylie Jenner exigió a Forbes retractarse ante las acusaciones en contra de la multimillonaria

Luego de haber sido catalogada como la millonaria más joven, Kylie Jenner es acusada por el equipo de la revista Forbes, quienes aseguran que durante años ha inflado sus declaraciones financieras.

Desde hace días, una polémica arropa a la empresaria, y es que el tabloide especializado en temas económicos asegura que la hermana de Kim Kardashian ha estado mintiendo.

“¿Con qué me estoy despertando? Pensé que este era un sitio de buena reputación… todo lo que veo son una serie de declaraciones inexactas y suposiciones no comprobadas jajaja. Nunca solicité ningún título ni intenté mentirme allí NUNCA. Punto!”, escribió Kylie.

“even creating tax returns that were likely forged” that’s your proof? so you just THOUGHT they were forged? like actually what am i reading.

— Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020