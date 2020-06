Un eurodiputado apareció sin pantalones durante una videollamada (Video)

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Un legislador de la Unión Europea recordó el martes los peligros de las videollamadas cuando parecía no llevar pantalones mientras discutía -sentado desde la cama de su habitación- asuntos de política con sus compañeros parlamentarios.

Por infobae.com

La transmisión oficial en vivo del Parlamento Europeo mostró al irlandés Luke Ming Flanagan con una camisa y sentado en el borde de una cama con las piernas cruzadas, frotándose los muslos mientras se dirigía a un Comité de Agricultura durante dos minutos.

Flanagan, del grupo de izquierda de la facción de la Izquierda Unitaria Europea-Izquierda Verde Nórdica, ofreció una explicación optimista del incidente de la videollamada: “Acabo de regresar de una carrera, así que estaba en mis pantalones cortos. ¡Decidí ponerme una camisa para parecer un poco respetable! ¡Eso no funcionó muy bien!”, dijo a Reuters.

Su respuesta alegre le ganó simpatía en las redes sociales, donde muchas personas compartieron sus propias luchas con videollamadas y trabajando desde casa en medio de la pandemia.

Otros inconvenientes

No es la primera vez que una videollamada provoca escándalo en Europa durante el brote epidémico por coronavirus. Alfonso Merlos, un periodista español, estaba participando desde su casa en una entrevista para el programa “Estado de Alarma”, en la que hablaba sobre la crisis del coronavirus en España, cuando de repente una joven semidesnuda, que no era su pareja, apareció en el fondo de la imagen atravesando la habitación.

El video de la escena rápidamente se viralizó en España y se convirtió en el tema de las redes sociales, luego de que se identificara a la joven como una reportera llamada Alexia Rivas. Y es que el periodista supuestamente estaba manteniendo una relación con la celebridad televisiva Marta López.

Tras el escándalo, Merlos dijo al diario La Razón que ya no estaba con Marta López cuando ocurrió el episodio. “Marta y yo habíamos roto, se están contando muchas mentiras, yo no he sido infiel a nadie. No quiero entrar en polémicas, es mejor mantener distancias y guardar silencio sobre un asunto que forma parte de la intimidad de dos personas”, señaló.

Sin embargo, Marta López, la actual pareja del comunicador, no pudo ocultar su disgusto por lo ocurrido: “Es una situación muy desagradable”, afirmó la mujer a la revista ‘Semana’, agregando que ella y su ex pareja tenían planes de futuro. “No te puedo decir más, no te quiero colgar. No quiero decir nada más, de verdad. Sé quién es perfectamente”, concluyó.

Luke Ming Flanagan has had an absolute mare here. Joined the EU Ag Committee zoom meeting in his jocks after coming back from a run and presumably thinking the camera cut him off at the waist. ???? Look at Norbert Lins face. ?? pic.twitter.com/B43xmg3ZSJ — Mícheál Ó Scannáíl (@moscannail) June 2, 2020





Video