¿Qué implica la suspensión de Wells Fargo sobre el servicio de Zelle para venezolanos?

La noche de este 5 de junio, un comunicado en el correo electrónico encendió las alarmas de los venezolanos que utilizan el servicio de Zelle con cuentas del banco estadounidense Wells Fargo.

Por Irelis Durand M. / eldiario.com

La misiva indica que a partir del 26 de junio los usuarios venezolanos que recibieron la comunicación de Wells Fargo no tendrán la posibilidad de enviar y recibir pagos con Zelle.

En El Diario respondemos las interrogantes sobre la implicación de la medida del Wells Fargo.

¿Qué dice el comunicado?

Importante información sobre su servicio de Zelle

Qué está pasando

A partir del 26 de junio será removida su posibilidad en enviar y recibir pagos con Zelle mediante Wells Fargo.

Well Fargo realiza revisiones continuas de sus relaciones de cuenta y ha decidido finalizar el acceso a este servicio según lo establecido en la sección 28(b) del Acuerdo de Acceso en línea y sección 6.B del anexo de servicio de transferencia Zelle.

¿Qué refiere la sección 28(b) del Acuerdo de Acceso en Línea del Wells Fargo?

Esta sección hace referencia a la terminación (finalización) del servicio.

“A menos que las leyes aplicables requieran lo contrario, cualquiera de nosotros podremos dar por terminado este Contrato y/o su acceso a cualquier Cuenta Elegible o Servicio Financiero por Internet a través del Servicio, en su totalidad o en parte, en cualquier momento y sin previo aviso”, refiere el texto.

La entidad financiera advierte que puede suspender y/o restablecer el acceso a una Cuenta Elegible o un Servicio Financiero por Internet a través del Servicio, “en su totalidad o en parte, a nuestro criterio, en cualquier momento”.

¿Qué contempla la sección 6.B del anexo de servicio de transferencia Zelle?

Wells Fargo advierte que en el caso que el cliente viole alguno de los términos y condiciones del anexo o incurra en transacciones no autorizadas o fraudulentas relacionadas con su Cuenta de la que Provienen los Fondos, su Cuenta de Depósito o la utilización del Servicio de Transferencia, o que el banco incurra en problemas con su utilización del Servicio de Transferencia, “usted acuerda que podremos suspender o dar por terminado su acceso al Servicio de Transferencia en cualquier momento”.

La entidad financiera afirma que es “nuestro exclusivo criterio, en cualquier momento y sin previo aviso a usted o a otros participantes del Servicio de Transferencia, suspender o dar por terminado el servicio”.

¿Cómo solicitar el restablecimiento de un servicio financiero por Internet?

Para solicitar el restablecimiento de una Cuenta Elegible o de un Servicio Financiero por Internet, el Wells Fargo tiene a la disposición el número 1-800-956-4442.

¿Qué es el Zelle?

Es una red de pagos digitales con sede en Estados Unidos, de la empresa Early Warning Services. Fundada en 2017.

La página del Wells Fargo refiere que es una forma de enviar y recibir dinero entre amigos, familiares y otras personas conocidas y de confianza.

“Puede enviar dinero a prácticamente cualquier persona que tenga una cuenta bancaria elegible en EEUU usando su dirección de correo electrónico o número de móvil de EEUU”, refiere el site del banco.

¿Qué instituciones financieras cuentan con Zelle?

738 instituciones financieras cuentan con el servicio en el mundo.

La lista de bancos de Estados Unidos que se interrelacionan con Zelle son: Ally Bank, Bank of America, Bank of Hawaii, Bank of the West, BB&T, BECU, Capital One, Citi, Citizens Bank, Comerica Bank, ConnectOne Bank, Dollar Bank, Fifth Third Bank, FirstBank, First Tech Federal Credit Union, First Tennessee Bank, First National Bank, Frederick County Bank, Frost Bank, HomeStreet Bank, JP Morgan Chase, KeyBank, M&T Bank, MB Financial Bank, Morgan Stanley, PNC Bank, SchoolsFirst Federal Credit Union, Star One Credit Union, SunTrust Bank, TD Bank, USAA, U.S. Bank y Wells Fargo.

¿El Bank of America (BOFA) también aplicó la medida?

No. Hasta el momento solo el Wells Fargo ha enviado comunicaciones oficiales sobre la suspensión de sus servicios de Zelle.

¿Cómo afecta la decisión de Wells Fargo a los venezolanos en el país?

La dolarización de facto que vive Venezuela ha provocado que miles de ciudadanos, sean personas jurídicas o particulares, hagan uso de la plataforma Zelle para la compra o venta de dólares digitales por sus productos o servicios.

Con la decisión, se elimina la posibilidad de que personas que posean Wells Fargo con domicilio en Venezuela puedan hacer uso del Zelle para sus transacciones.

Diversos usuarios venezolanos han recibido el correo del banco estadounidense, así hagan uso o no de la plataforma Zelle.

¿Esta medida solo se le comunicó a los venezolanos que se encuentran en el país?

Algunos venezolanos han informado que a pesar de que son usuarios del banco Wells Fargo y están residenciados en el país, no han recibido el correo electrónico con el comunicado que indica la suspensión del servicio de Zelle.

Asimismo, venezolanos que residen en territorio estadounidense han comunicado que sí recibieron la notificación del banco, por lo que la medida no se correspondería con una restricción domiciliara en Venezuela.

¿Qué dicen los expertos sobre la medida?

Henkel García, de la firma Econométrica, aclaró que Wells Fargo solo suspendió el uso de Zelle para clientes con residencia en Venezuela, no que congeló o cerró las cuentas bancarias.

El director de la firma Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, indicó que es probable que más bancos estadounidenses se sumen a la medida adoptada por Wells Fargo.

“Siempre he sido de la opinión que dada las condiciones de Venezuela que elevan nuestro riesgo reputacional, lo mejor es usar el Zelle al mínimo y manejar efectivo”, acotó a través de su cuenta en Twitter.

El economista Luis Oliveros indicó que se realizarán más acciones similares a la adoptada por el banco estadounidense.