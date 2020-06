AP: Guaidó sale a las calles derrumbando especulaciones sobre su paradero (VIDEO)

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, acompañó este sábado 6 de junio a los venezolanos que estaban a la espera en una cola de gasolina y resaltó la importancia de mantenerse movilizados para sacar al régimen de Nicolás Maduro.

lapatilla.com

“Lo que quiere Maduro es que no estemos movilizados, es que tengamos miedo”, dijo Guaidó a los ciudadanos presentes que esperaban poder llenar su vehículo de combustible.

Invitó a los venezolanos a no caer en la desesperanza y a seguir movilizados para poder salir del régimen.

“Hay que buscar energía, combustible y ponerse las pilas. Fuerza, vamos a seguir adelante. No nos podemos acostumbrar a esto, a las colas, esto no puede pasar”, dijo el mandatario a los venezolanos durante el recorrido.

Es la primera aparición de Guaidó en las calles en un mes y se produce después de días de especulaciones de que se estaba escondiendo en la residencia del embajador francés, rodeada por las fuerzas del régimen.

Venezuela’s ?@jguaido? talks to motorists in gas lines. It’s his first appearance in the streets in a month and comes after days of speculation he was hiding in French ambassador’s residence, which has been surrounded by security forces pic.twitter.com/4vJfyQj1IV

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) June 6, 2020