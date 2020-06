Lo que faltaba: Aparecen sapos gigantes venenosos en EEUU capaces de matar a las mascotas (FOTO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Sapos de caña, también conocidos como sapos bufo, marinos o gigantes, están apareciendo en el sur del estado de Florida (EE.UU.) como efecto de fuertes lluvias que los han sacado de sus madrigueras y creado perfectas condiciones para su reproducción.

“Mientras haya agua para reproducirse, los sapos de caña prosperarán”, afirmó William Kern, profesor asociado de la Universidad de Florida, quien se especializa en el manejo de plagas urbanas. “Estarán fuera de la superficie, alimentándose y reproduciéndose. Probablemente la gente los esté viendo ahora más”.

ICYMI: Cane toads are making an appearance in South Florida.

The recent heavy rains have stirred up the toxic toads from their burrows and given them plenty of water to breed in — a big concern for many dog owners. https://t.co/hopXPF6bVr

— Miami Herald (@MiamiHerald) June 3, 2020