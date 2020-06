Max Blumenthal, un agitador de las protestas en EEUU con excelentes relaciones con Maduro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Uno de los agitadores de las protestas contra el racismo en Washington es un viejo conocido tanto de la policía de la capital como de Nicolás Maduro. Se trata de Max Blumenthal, un activista estadounidense cuya foto fue ampliamente compartida en redes sociales la semana pasada porque participó en una de las marchas con una camiseta con los ojos de Chávez.

Por David Alandete / abc.es

No es que sea ninguna novedad que Blumenthal, fundador de un cáustico portal de opinión llamado «The Grayzone», apoye al chavismo.

En octubre de 2019 fue detenido por agentes de la policía del Distrito de Columbia acusado de haber agredido a una mujer cinco meses antes, durante la toma de la embajada de Venezuela en Washington. Blumenthal protestaba frecuentemente ante la misión diplomática, que había sido tomada por defensores del chavismo que bloquearon el acceso a los nuevos diplomáticos, todos ellos opositores al régimen chavista y recientemente reconocidos por las autoridades estadounidenses. La denunciante de la agresión era una opositora venezolana.

Este diario presenció altercados verbales de Blumenthal y varios colaboradores de su portal de opinión con opositores venezolanos y hasta con el embajador nombrado por Juan Guaidó en Washington, el opositor al chavismo Carlos Vecchio, al que llamó a gritos «fascista», persiguiéndolo por la calle.

The violent criminal who broke into Venezuela’s embassy earlier today and ransacked an entire office is standing immediately to fake ambassador @carlosvecchio’s left and providing him with security.

Any media that fails to report this while covering the event is derelict. pic.twitter.com/nU1Xt8wSb9

— Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) May 1, 2019