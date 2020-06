Otros 20 efectivos de la GN dieron positivo a prueba de coronavirus en el Zulia

Posteado en: Actualidad, Sucesos

Tras un reporte del destacamento 111 del comando zonal de la Guardia Nacional, fueron aplicadas 40 pruebas de coronavirus el pasado viernes, de las cuales 20 resultaron positivos.

En esta oportunidad la aplicación del test fue llevada a cabo en la primera compañía destacamento 114. cumpliendo con las instrucciones del teniente coronel Gustavo Adolfo Bolívar, comandante del D-114 Machiques,

Estos fueron los efectivos castrenses a los que se les realizaron las pruebaa rápidas de descaarte.

1. CAP. ABDIAS AGUSTIN AZOCAR C. I 18063102

2. CAP. JOSE ALEJANDRO MANZANILLA C. I 16882786

3. CAP. TAHIS IRIS CIJANES C. I 13102765

4. PTTE. NEISY FUENMAYOR CHIRINOS C. I 20.165.932

5. PTTE. JAVIER GOVEA MANZINIS C. I 18523449

6. SM1. ALVAREZ RANGEL SAMMY C. I 10440209

7. SM3. TORRES RAMIREZ JOSE LUIS C.I 18438027

8. SM3. PÉREZ GRATEROL DAVIS C.I 16642935

9. SM3. DURAN GUILLEN JUSTO MANUEL C.I 26235266

10. SM3. FRANCO TOLEDO PAOLA PATRICIA C.I 18571598

11. SM3. BOZA BOZO JUNIOR JAVIER C. I 23775120

12. SM3. ALMARZA DOMÍNGUEZ ARGENIS YUNIOR C.I 18361359

13. SM3. OBRIAN SILGADO CESAR AUGUSTO C. I 18408726

14. S1. BARCO ARRIECHE LEOMAR C. I 21059529

15. S1. SEGOVIA ALFREDO JOSÉ C.I 23571216

16. S1. ACUÑA MACHADO NERIO GREGORIO C.I 19214829

17. S1. CAMPBELL ALVAREZ EUGENIO RAFAEL C. I 20814454

18. S1. CHACÓN MEDINA EDGAR ALEXANDER C. I 22178120

19. S2. NEGRETTE YÉPEZ SAMUEL DAVID C.I 25356473

20. S2. ALVARADO LIMA JUNIOR JOSÉ C.I 22091582