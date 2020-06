Brian May de Queen fue elegido como el mejor guitarrista de rock de todos los tiempos

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Brian May, integrante del grupo Queen, fue elegido como el mejor guitarrista de la historia del rock por los lectores de la revista Total Guitar, una de las publicaciones británicas más influyentes en la materia.

Por Infobae

De esta manera, el músico británico de 72 años superó en la votación a otras leyendas como Eric Clapton, Jimi Hendrix, Jimmy Page, Eddie Van Halen, Stevie Ray Vaughan y Tony Iommi, entre otros.

“Estoy absolutamente sin palabras. Estoy alucinando, es completamente inesperado. Obviamente, me emociona profundamente que la gente piense en mí de esta manera”, manifestó el guitarrista a esa revista, según replica la agencia DPA.

El dueño de los solos de hits como “Bohemian Rhapsody”, “Don’t Stop me Now” o “Somebody to Love”, añadió: “No diré nunca que soy un gran guitarrista en el sentido de ser virtuoso. Supongo que esto me dice que lo que hice fue haber llegado a la gente”, dijo May. “Creo que sencillamente intento tocar con mi corazón y se trata de eso”, expresó.

La encuesta, no obstante, no es la primera que realiza la publicación: ya había hecho una años atrás, en la que consagró a Van Halen como el mejor guitarrista. La divergencia de criterio se ve ilustrada también en el hecho que una lista publicada por la revista Rolling Stone en 2011 puso en primer lugar a Jimi Hendrix. Al autori de “Purple Haze” le siguieron Clapton, Page, Keith Richards, Jeff Beck , B.B. King y Chuck Berry May, en ese caso, ocupó el puesto 26.

El propio May había indicado que su máximo ídolo es Hendrix, a quien definió como un “súperhombre que vino de otro planeta”. También nombró a Jimmy Page como referente, en especial porque ambos asistieron al mismo colegio.

El 25 de mayo May reveló que había sufrido un ataque al corazón mientras cumplía el aislamiento social en su residencia de Londres. En un video publicado en su cuenta de Instagram, el artista relató a sus fanáticos que vivió una semana de “agonía”.

”Tenía tres arterias que estaban congestionadas y en peligro de bloquear el suministro de sangre a mi corazón”. Ello generó “mucha presión” para que se sometiera a una cirugía a corazón abierto, reveló el músico. Finalmente se le pusieron tres stents. “No tenía ni idea de que estaba en riesgo, podría haber muerto”, remarcó.

El artista tomó la situación con humor: “Bueno, creo que 50 años de aquí para allá con una correa colgada del hombro izquierdo llevando un guitarra pesada colgada podría haber tenido algo que ver. ¡Pero probablemente todo valió la pena!”.

En abril pasado, May, el baterista Roger Taylor y el cantante Adam Lambert se unieron para lanzar una nueva versión de la icónica canción de Queen “We Are the Champions”, rebautizada como “You Are The Champions”, en apoyo de los trabajadores de primera línea que luchan contra la pandemia de coronavirus.