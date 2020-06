Un policía repite escena de agresión de George Floyd contra otro hombre negro en EEUU y se hace viral (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un oficial de policía ha sido captado en un video en el momento que ataca repetidamente a un hombre negro mientras gritaba que no podía respirar.

Por Daily Star

Traducción libre lapatilla.com

En el clip, publicado por el Departamento de Policía del Condado de Fairfax en medio de protestas globales por un incidente similar que involucró a George Floyd , el oficial Tyler Timberlake usa una pistola paralizante sobre el hombre confundido que había estado caminando por las calles pidiendo “oxígeno”.

El video tomado en Virginia, EE. UU., Comienza con Timberlake y otros oficiales hablando con el hombre no identificado, que se tambalea en medio de una carretera con aspecto desorientado.

Uno dice: “Señor? ¿Estás bien? ¿Te importaría salir del camino?

El hombre, que parece estar mal, murmura sobre querer ir al hospital.

“¿Qué puedo hacer por ti?” pregunta un paramédico. “Solo háblame sobre lo que necesitas. ¿Quieres desintoxicarte?

El hombre se da vuelta y comienza a alejarse de una ambulancia que estaba esperando al costado del camino con las puertas traseras abiertas.

En este punto, Timberlake lo golpea con una pistola eléctrica y el hombre cae al suelo gritando: “¡No!”.

Timberlake luego se arrodilla sobre su hombro y lo golpea nuevamente con la pistola.

El hombre continúa gritando en el suelo, con sangre saliendo de su brazo superior derecho.

Luego lo esposan cuando otros oficiales se amontonan encima de él.

El hombre grita frenéticamente que “no puede respirar” y le dicen que lo volcarán.

El jefe de policía de Fairfax, coronel Edwin C. Roessler Jr., dijo que Timberlake demostró un “uso horrible de la fuerza” en una conferencia de prensa el sábado por la noche.

“El video de la cámara que llevas en el cuerpo que observas, y estoy publicando, muestra a un oficial de policía del condado de Fairfax desplegando fuerza en violación de nuestras políticas de uso de la fuerza, y son actos criminales que violan nuestro juramento de oficina, e ignoran la santidad de la vida humana “, dijo.

“El video también erosiona la confianza del público en los agentes de policía no solo a través del condado de Fairfax, sino en todo el mundo.

“La víctima en este video fue tratada en un hospital local y dada de alta. A través de mis oraciones, doy gracias a Dios porque está vivo y descansando en casa con su familia. Personalmente contacté a la víctima y le hablé a su madre para expresarle mi disgusto por las acciones criminales inaceptables de mi oficial, y le aseguré que se haría justicia ”.

Timberlake ha sido arrestado y acusado de tres cargos de asalto y agresión, y él y otros oficiales en el lugar han sido relevados del servicio mientras la investigación continúa.

El video tiene una similitud escalofriante con la muerte de George Floyd el mes pasado, quien también dijo que “no podía respirar” cuando el oficial de policía Derek Chauvin se apoyó en su cuello. El señor Floyd murió poco después.

Aquí el video:

A Virginia police officer has been charged with assault and battery for using a stun gun on a black man after spending several minutes trying to persuade him to get into an ambulance.

