EEUU continuará apoyando al pueblo venezolano en su lucha por la libertad, aseguró Pompeo

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró este miércoles 10 de junio que su país continuará apoyando al pueblo venezolano en su lucha por la libertad.

lapatilla.com

“No perdamos de vista cómo el régimen de Maduro ha dañado a los estadounidenses”, expresó, por otra parte.

Instó, en este sentido, al régimen chavista -que ha mantenido a 6 ejecutivos petroleros estadounidenses durante más de dos años y medio sin juicio- liberar a cada individuo.

.@SecPompeo: Let’s not lose sight of how the Maduro regime has harmed Americans. We call once again for the regime, which has held 6 U.S. oil executives for more than two and a half years without a trial, to release each individual. #Venezuela pic.twitter.com/nBS50kVSiZ

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) June 10, 2020