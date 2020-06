Anuncian cuál es el smartphone “económico” más potente del mercado

Xiaomi Redmi K30 5G, el primer smartphone con procesador Snapdragon 765G, lidera el nuevo ‘ranking’ de móviles inteligentes más potentes de gama media, compilado por los especialistas de AnTuTu.

El dispositivo, con 6GB de RAM, 64GB de memoria interna y versión global de firmware, cuesta a partir de 232,99 dólares en AliExpress.

El segundo lugar lo ocupa el líder del mes anterior, Huawei Nova 7i, con procesador Kirin 810, 6G de RAM y 128G de almacenamiento; seguido de Redmi Note 8 Pro, realme 6 y realme 6 Pro.

El ‘top 10’ lo completan los modelos: Redmi Note 9S, Xiaomi Mi Note 10 Pro, Xiaomi Mi 9T, Samsung Galaxy A71 y Realme XT.

Así lo reseñó RT

