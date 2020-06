J.K. Rowling defiende sus comentarios transfóbicos y confiesa que fue violada

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

En el extenso escrito publicado el miércoles en su sitio web, Rowling, de 54 años, ha esbozado su pensamiento extensamente y ha revelado su experiencia con el abuso doméstico y la agresión sexual por primera vez.

“Esta no es una pieza fácil de escribir, por razones que pronto quedarán claras, pero sé que es hora de explicarme sobre un tema rodeado de toxicidad. Escribo esto sin ningún deseo de agregar a esa toxicidad”, comienza el escrito.

Luego la autora de “Harry Potter” explica cómo provocó la ira de los activistas trans hace unos años, mientras buscaba en Twitter temas trans para una serie criminal en la que está trabajando.

Rowling dijo que comenzó a recibir una reacción violenta después de su apoyo a Maya Forstater, una especialista en impuestos que fue despedida de su trabajo después de que algunos de sus tweets fueron considerados “transfóbicos”.

“Menciono todo esto solo para explicar que sabía perfectamente lo que iba a pasar cuando apoyara a Maya. Debo haber estado en mi cuarta o quinta cancelación para entonces”, agregó.

La escritora afirma que después de ser criticada por sus propias opiniones sobre el asunto, comenzó a leer y educarse sobre el tema: “Esperaba las amenazas de violencia, que me dijeran que literalmente estaba matando a personas trans con mi odio, que me llamaran p3rra y, por supuesto, quemar mis libros, aunque un hombre particularmente abusivo me dijo que él los había compostado”. Dijo.

“Inmediatamente, activistas que claramente se creen personas buenas, amables y progresistas volvieron a mis redes, asumiendo el derecho de vigilar mi discurso, acusarme de odio, llamarme con insultos misóginos y, sobre todo, como todas las mujeres involucradas en este tema—TERF”. Continua el ensayo.

El término, que Rowling aborda extensamente, significa Feminista Radical Trans-Exclusionaria y sus siglas en ingles (TERF). Pero, que según ella de ninguna manera encaja con sus creencias.

“Las acusaciones de TERFery han sido suficientes para intimidar a muchas personas, instituciones y organizaciones que una vez admiré, que se encogen ante las tácticas del patio de recreo. ¡Nos llamarán transfóbicos! ¡Dirán que odio a las personas trans! ¿Qué sigue, dirán que tienes pulgas?” escribió Rowling

“Mientras más leía sobre sus distorsiones de género, con sus descripciones perspicaces de ansiedad, disociación, trastornos alimenticios, autolesiones y odio a sí mismo, más me preguntaba si, si hubiera nacido 30 años más tarde, yo también podría haber intentado la transición. El atractivo de escapar de la feminidad habría sido enorme”, dijo.

“Luché con un TOC severo cuando era adolescente. Si hubiera encontrado comunidad y simpatía en línea que no podía encontrar en mi entorno inmediato, creo que podría haber sido persuadida para convertirme en el hijo que mi padre había dicho abiertamente que preferiría”.

Luego, Rowling dijo que anhela ser una aliada de la comunidad trans y llamó a todas las mujeres a intensificar sus esfuerzos de apoyo. Además, escribió sobre sus propias experiencias como “sobreviviente de abuso doméstico y agresión sexual”, explicando que ella nunca presentó su historia porque “son traumáticas para volver a visitar y recordar”.

“He estado en el ojo público por más de veinte años y nunca he hablado públicamente de ser una sobreviviente de abuso doméstico y agresión sexual. Esto no es porque me da vergüenza que me pasaron esas cosas, sino porque son traumáticas para volver a visitar y recordar”. Dijo

Rowling dijo que ahora no va a contar su historia para obtener la simpatía de nadie; ella simplemente quiere mostrar solidaridad “con la gran cantidad de mujeres que tienen historias como la mía, que han sido arrastradas como fanáticas por preocuparse por los espacios de un solo sexo”.

Si bien la afamada escritora no identificó al hombre que la agredió sexualmente, ella dijo que sucedió cuando tenía 20 años “a la vez y en un espacio donde yo era vulnerable, y un hombre aprovechó una oportunidad”.

Terminó su publicación explicando que muchas personas comparten historias similares a pesar de que no pueden hablar abiertamente sobre ellas, y espera que al compartir las suyas, ayude a otros a comprender posiciones que son diferentes de las suyas.

“No he escrito este ensayo con la esperanza de que alguien me saque un violín, ni siquiera uno pequeño. Soy extraordinariamente afortunada; Soy un sobreviviente, ciertamente no una víctima. Solo he mencionado mi pasado porque, como cualquier otro ser humano en este planeta, tengo una historia de fondo compleja, que da forma a mis temores, mis intereses y mis opiniones”. Escribió.