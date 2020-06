Médico de la Casa Blanca pronosticó que habrá más de una vacuna contra el COVID-19

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El doctor Anthony Fauci, líder científico de la respuesta estadounidense a la pandemia del coronavirus, dijo a la Voz de América que está “cautelosamente optimista” de que pronto se tendrán vacunas para la COVID-19, y no sólo una, sino hasta tres o cuatro distintas.

Por Voz de América

En una entrevista vía Skype con la periodista Leslia Bakalets, de la División en idioma ruso de la VOA, Fauci dijo que le pareció “perturbador” ver cómo hubo nuevos contagios, incluso de guardias nacionales, durante las recientes protestas contra el racismo y la violencia policial en Estados Unidos y añadió que una segunda ola del brote es posible, pero no inevitable.

Según el especialista, todo puede evitarse si se mantienen las medidas adecuadas e insistió en el uso de mascarillas y en mantenerse alejados de aglomeraciones de personas. Las reaperturas, dijo, deberán hacerse tomando en cuenta las particularidades de cada región, y ser pacientes.

Al final, cree, que el mundo regresará a la normalidad en que vivíamos antes de la pandemia. A continuación la entrevista:

VOA: Mi primera pregunta es sobre la relación entre las protestas masivas y la posibilidad de un repunte del brote, pues ya se conoce que miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C. han dado positivo al COVID-19. Desde su punto de vista, ¿son estos casos sólo el inicio de un posible brote masivo?

Fauci: Bien, creo que tenemos que tener cuidado pues no sabemos lo que va a ocurrir. Pero como he venido diciendo desde hace algún tiempo, reunirse en multitudes es un riesgo, y las multitudes sin mascarilla, son un riesgo mayor aún. Y cuando tienes manifestaciones, aunque se entiende la razón y la necesidad de ejercitar su derecho constitucional a manifestarse sobre algo por lo que sientes intensamente. Mi recomendación siempre ha sido que uno debe ser cuidadoso de evitar lugares aglomerados. Yo no recomiendo hacerlo. Pero si lo haces, asegúrate de usar mascarilla y de mantenerla puesta en todo momento.

Pero para responder a tu pregunta, obviamente hay un riesgo cuando la gente se congrega en un lugar muy concurrido, especialmente si están gritando o coreando, hay un riesgo de que habrá un contagio de la infección resultante en un nuevo repunte de infecciones. Y esa es una de las cosas a la que le estamos poniendo atención. Y fue muy perturbador ver que algunos de los guardias nacionales que estuvieron ahí resultaron infectados, lo que significa que hay una posibilidad de que otras personas fueron infectadas o fueron infectados por otras personas.

VOA: Parece que la vasta mayoría de los manifestantes estaban usando mascarillas. Esas son buenas noticias. Pero hay información controversial sobre la eficiencia de las máscaras y más aún, qué clase de mascarilla es mejor para protección. ¿Cuál es su recomendación sobre este tema?

Fauci: Creo que uno puede decir que usar una mascarilla siempre es mejor que no usar una. Puede no proteger en un 100 por ciento, pero ciertamente ofrece un grado de protección. Y si estás infectado, aún si no tienes síntomas, protegería a otras personas de ser infectadas, o de ser infectado por otra persona. Una mascarilla de tela estaría bien. Las mascarillas quirúrgicas estarían bien. No hay necesidad de tener una mascarilla N-95. Debemos guardar esas para los trabajadores de la salud, que las necesitan porque se ponen constantemente en peligro al cuidar a pacientes activos.

VOA: Otro tema es sobre los estados que han empezado a reabrir. En 19 estados hay nuevos brotes después del Memorial Day. Desde su punto de vista, ¿significa eso que estamos reabriendo demasiado rápido? Tal vez ¿deberíamos demorar un poco la reapertura?

Fauci: Creo que tenemos que ser cuidadosos de no catalogar a todo Estados Unidos en una forma dimensional única. Es un país muy grande y diferentes estados, regiones, ciudades y condados tienen diferentes niveles de actividad infecciosa. Si estás en una área con muchas infecciones debes tener mucho cuidado o si estás en un área que tiene muy pocas infecciones, puedes sentirte cómodo en ir y tratar de normalizar y disminuir la mitigación. Así que creo que no puedes decir que un tamaño le queda a todos. Tienes que ver en qué parte de Estados Unidos estás. Si estás en un área duramente impactada, tienes que tener mucho cuidado. Si estás en un área de baja infección, puedes ser un poco más agresivo en regresar a la normalidad.

VOA: ¿Y lo mismo puede decirse sobre la reapertura de las escuelas?

Fauci: Absolutamente, es exactamente lo mismo. Hay algunos condados y regiones en este país donde estaría bien reabrir las escuelas. Hay otras donde no querrías abrirlas del todo. Y luego hay otras. Queremos hacer algo en el centro, como quizás abrirlas, pero modificar los horarios, clases matutinas para algunos y clases vespertinas para otros, cosas así.

VOA: Hablando de la posibilidad de una segunda ola, las posibilidades no son muy claras. Pero la gente siempre tiene miedo sobre esa posibilidad. ¿Cuál es su proyección? Y si sucede, ¿cómo podemos estar major preparados?

Fauci: Es imposible predecir con algún grado de certeza qué es lo que va a ocurrir. Lo único que sabemos que va a ocurrir es que habrá infecciones entre los pobres y durante el invierno. Sabemos eso porque el virus es tan transmisible, que no va a desaparecer espontáneamente del planeta. Lo tendremos haya o no una segunda ola en el otoño, estamos completamente dependientes de nuestra capacidad para detectarlo, aislarlo y rastrear los contactos de los infectados para evitar una segunda ola. No es inevitable que vayamos a tener una segunda ola. Podemos prevenirla si hacemos las cosas correctas.

VOA: ¿Pero para rastrear nuevos casos, se necesitan los kits de pruebas, correcto? Y ¿hay una escasez de esas pruebas actualmente? Y de nuevo, ¿puede la gente que no tiene síntomas recibir esas pruebas con facilidad?

Fauci: Yo sé que eso hace el rastreo de contactos tan difícil. No es imposible, pero es difícil de hacer particularmente cuando tienes situaciones en que la gente está contagiando, pero ellos no tienen ningún síntoma.

VOA: Todos esperan por la vacuna, Y he leído que usted es muy optimista sobre la vacuna que está siendo desarrollada por Moderna. Entonces, ¿cuál es el fundamento de ese optimismo? ¿Hay otros que luzcan prometedores, en su opinion?

Fauci: Soy cautelosamente optimista de que tendremos una vacuna dentro de un período de tiempo razonable, no solo de Moderna, pero también de otras compañías. No es la única compañía. Estamos en colaboración con una serie de otras compañías. La razón por la que soy optimista es porque en las primeras pruebas en humanos y animales los resultados han sido favorables. En otras palabras, protege a los animales en la etapa experimental y en las pruebas de la Fase 1 en humanos. La vacuna logró producir una reacción que indica que puede proteger contra el virus, aunque nunca se puede garantizar de que tendrás una vacuna segura y efectiva. Y sería tonto garantizar eso porque nadie puede garantizarlo. Pero estamos cautelosamente optimistas de que vamos en la dirección correcta.

VOA: Hablando de optimismo, ¿quiere usted decir que alguna gente en que se probaron las vacunas mostraron los anticuerpos neutralizantes?

Fauci: Correcto, exacto. Y vimos que en el estudio de la Fase 1 con una dosis moderada, los individuos lograron tener no sólo una reacción común de anticuerpos, sino una reacción de anticuerpos neutralizantes. Específicamente bloquea la habilidad del virus para reproducirse. Esa es una muy buena señal cuando observas qué clase de reacción produce una vacuna.

VOA: La tercera y última etapa de las pruebas de la vacuna de Moderna podrían empezar en julio. Y al mismo tiempo, la producción de las dosis empezará antes que los resultados finales de la prueba estén disponibles. Y como usted ha señalado, “es desarrollar en riesgo”. ¿Por qué se tomó tal decisión?

Fauci: El riesgo es sólo para el dinero. No es un riesgo a la seguridad y no es un riesgo de comprometer la integridad científica del estudio. Esta es una situación emergente y tan importante que el gobierno federal está dispuesto a tomar el riesgo financiero para poder acelerar el proceso y conseguirnos la vacuna meses y meses antes de lo que normalmente podríamos tenerla. Así que sentimos que vale la pena el riesgo si resulta que la vacuna realmente funciona. El riesgo valía la pena tomarlo. Si resulta que la vacuna no funciona, entonces perdimos dinero. Pero en una situación de emergencia, preferimos tomarnos ese riesgo con tal de ganar tiempo.

VOA: ¿Y cuántas dosis se planea producir?

Fauci: Creo que cada candidato a producir la vacuna querría producir unos 200 o 300 millones de dosis. Y algunas de las compañías están apuntando a poder ulteriormente, aunque no de inmediato, pero ulteriormente, poder producir unos 1.000 millones de dosis.

VOA: Oh, eso es extraordinario. Suena muy, muy bien.

Fauci: Algunas de las compañías están proyectando que podrán hacer eso. Cada compañía individual hace una proyección diferente, pero algunas de ellas están diciendo de que dentro de un año podrán hacerlo. No de inmediato. Pero ulteriormente, sí.

VOA: Eso es un tiempo récord para el desarrollo. Previamente, el plazo normal era de años. ¿Deberíamos preocuparnos por eficiencia, seguridad y durabilidad de las vacunas?

Fauci: Bueno, eso es lo que dije, que no es un riesgo mantener todas las previsions de seguridad que se implementarán en comparación a otros. Y ciertamente nos vamos a asegurar de que sean estudios científicamente sólidos.

VOA: ¿Y en cuanto a la durabilidad? ¿Cuándo podremos hablar sobre cuánto tiempo durará el efecto de esta vacuna?

Fauci: No sabemos en este momento. Tendremos que esperar y ver. Esperamos sea lo suficientemente durable para ofrecer una cantidad de protección razonable. Si resulta que la durabilidad sea menor que lo que nos gustaría, y tendríamos que poner una vacuna de refuerzo.

VOA: Pero ¿no tiene ninguna proyección para este año? ¿Tendremos que esperar?

Fauci: Sí, tendremos que esperar.

VOA: Y ¿cómo se distribuirán las vacunas al público? ¿Podremos ir a la farmacia y comprarla como hacemos con la vacuna contra la influenza?

Fauci: Creo que la mayoría de la gente la recibirá si tenemos una vacuna exitosa, ya sea por el consultorio de un médico, por las farmacias o por otros centros de distribución. Al igual que la vacuna contra la influenza.

VOA: Si de todas las vacunas en desarrollo actualmente, hay dos que llegan a la etapa final, hay la posibilidad de que existan dos?

Fauci: Yo espero que incluso haya más de dos. Espero que sean incluso tres vacunas o más. No hay razón para creer que solo habrá una vacuna. Creo que hay un número de candidatos que lucen suficientemente favorables que no me sorprendería del todo si tuviéramos más de una y hasta tres o cuatro. Así que todas las que sean posibles. Sí.

VOA: Debo preguntarle sobre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su declaración sobre los pacientes asintomáticos. Yo sé que eso es mucho para cobertura periodística, pero aún, ¿cuál es su opinión? ¿Usted cree que los pacientes asintomáticos pueden contagiar igual que los que tienen los síntomas?

Fauci: No es lo que yo crea, sino lo que es la verdad. Ellos pueden. Los datos son claros que un 25, 30 hasta un 50 por ciento de las personas que son contagiados son asintomáticos. Sabemos que los individuos asintomáticos pueden transmitirlo. No sabemos el alcance que eso tiene, pero sabemos que no es raro. Y eso fue lo que provocó la controversia sobre el comentario de la OMS, al decir que era un evento muy raro que un asintomático contagiara a otra persona. No sabemos exactamente cuál es el porcentaje, pero hay suficiente evidencia para indicar que podrían ser una parte importante de los contagios.

VOA: Y mi última pregunta es muy general. Alguna gente cree que el mundo nunca será igual. ¿Cree usted que hay una posibilidad o espera que podamos regresar a nuestra vida normal?

Fauci: Yo creo que sí. Creo que nuestra experiencia con esta devastadora pandemia nos hará más atentos sobre la habilidad de infecciones respiratorias para avanzar con facilidad. Así que creo que habrá miedo, pero creo que gradualmente podría tomar un par de años, pero gradualmente regresaremos a la normalidad para que en algún momento usted y yo hagamos una entrevista en persona.

VOA: Eso sería excelente.

Fauci: Esto terminará por seguro. Y podremos regresar a la normalidad. Así que lo que hay hacer es mantenerse seguro, cuidarte cuando salgas. Usar mascarilla. No estar en aglomeraciones de personas. ¿Estás bien físicamente ahora? Estás en Washington D.C. y hay muchas infecciones, y aunque estamos en una reapertura, aún tenemos un nivel de infecciones al que hay que ponerle mucha atención.