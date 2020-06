Trump asegura que “fue muy fácil tratar con los manifestantes, agitadores y anarquistas” que rodeaban la Casa Blanca

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha comparado el operativo policial que se desplegó para proteger la Casa Blanca de “los manifestantes, agitadores y anarquistas (Antifa)” que se encontraban en las proximidades con “un paseo por el parque”.

Este mandatario ha asegurado en Twitter que los miembros de la “magnífica Guardia Nacional” estadounidense que cuidaron la zona apenas podían creer lo fácil que les resultó.

“¡Un gran trabajo!“, ha afirmado Trump al destacar que tanto a la Guardia Nacional como a la Policía de Washington D.C. y el Servicio Secreto les resultó “muy sencillo” tratar con esas personas.

Este comentario habría hecho referencia la desmovilización de una protesta en el parque Lafayette el pasado 1 de junio, antes de que el presidente de EE.UU. se dirigiera a la vandalizada iglesia de San Juan para fotografiarse con una Biblia en la mano.

En ese operativo se informó que los oficiales estadounidenses emplearon gases lacrimógenos y balas de goma, aunque la Casa Blanca desmintió ese hecho posteriormente.

Our great National Guard Troops who took care of the area around the White House could hardly believe how easy it was. “A walk in the park”, one said. The protesters, agitators, anarchists (ANTIFA), and others, were handled VERY easily by the Guard, D.C. Police, & S.S. GREAT JOB!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2020